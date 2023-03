Benzema presume de éxitos tras el The Best

Karim Benzema mandó un recado a la FIFA tras la celebración de los premios The Best 2022. El delantero francés presumió de todos los éxitos cosechados con el Real Madrid y la selección francesa durante el periodo de tiempo que se valoraban estos premios. Tras ver como Leo Messi se llevaba el galardón, el futbolista galo ha querido compartir este mensaje con todos sus seguidores en redes sociales reflejando así su gran rendimiento durante la pasada temporada donde fue vital para Ancelotti.

Durante la noche del martes, 24 horas después de la entrega de premios, Benzema colgó unas stories en su Instagram donde reflejaba todo los logros que había conseguido durante el pasado 2022, entre los que destacan sus 63 goles y 21 asistencias. Cabe recordar además que Karim fue una pieza fundamental en la consecución del doblete (Liga y Champions) por parte de los blancos que conquistaron las dos competiciones más importantes que podían ganar a nivel de clubes.

En una de las imágenes compartidas por el crack del Real Madrid destaca todos los títulos que ha ganado tanto a nivel de clubes como de selecciones en este 2022, entre los que destacan Liga, Champions, Supercopa de España y de Europa, Mundial de clubes o la Nations League… casi nada. Por si fuera poco, a nivel individual fue el máximo goleador de la Liga de Campeones y la Liga Santander.

Sin embargo, estos números no han sido suficientes para que el francés lograra su primer premio The Best ya que se vio superado por Mbappé y Messi tras el gran Mundial de ambos pese a que el Madrid eliminó al PSG en Europa. En los dardos lanzados al máximo organismo del fútbol mundial, Benzema también quiso acordarse de su compañero Vinicius y compartió una imagen de ambos que decía: «The Beasts», que traducido al español significa las bestias. Acto seguido colgó una imagen sonriente deseando «buenas noches» a sus seguidores.