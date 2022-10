Benzema: «Nunca estaré al nivel de Zidane y Ronaldo»

Karim Benzema ha dicho sus primeras palabras después de llevarse el pasado lunes el Balón de Oro. El mejor jugador del mundo habló sobre lo que le ha llevado a ganar el galardón, sus inspiraciones, así como de los éxitos tanto individuales como del equipo en la pasada temporada. Revela que, de niño, tenía tres sueños que ya ha cumplido, además de hablar del Madrid como «el mejor equipo de la historia».

En una entrevista concedida a Real Madrid TV, el delantero del conjunto blanco habla como capitán del gran ambiente que se vive en estos momentos en el vestuario madridista, así como de la gran relación que guarda con Carlo Ancelotti. Destacan también sus elogios hacia sus dos referentes: Zidane y Ronaldo.

Su temporada

«Creo que ha sido la mejor temporada de mi vida, porque tengo el Balón de Oro aquí. Es un sueño de niño. Tenía tres sueños: comprar una casa a mi madre, firmar por el Madrid y el Balón de Oro. Estoy muy orgulloso de mi trabajo».

Ídolos

«Zidane y Ronaldo son jugadores diferentes. Son modelos, pero me ayudan a intentarlo, aunque sé que no estaré nunca al nivel de los dos. Es complicado llegar».

Inspiraciones

«Cuando era pequeño jugaba con los mayores y tenía que ser más rápido en mi cabeza. Moverme, tirar… el resto eran más mayores y fuertes que yo. Ahora mismo, mi juego es de un toque y no sé que haré después».

Ancelotti

«Ancelotti es un gran entrenador. Me da confianza y me pide siempre hacer mi fútbol para ganar, para jugar, pero sin presionar. Un día me dijo que podía meter 50 goles y como tengo mucha confianza, determinación y ambición, le dije que vale».

Liga

«Jóvenes o veteranos somos iguales. Empieza el partido y los titulares o los suplentes estamos todos listos para jugar. La Liga es muy complicada, porque es todo el año, pero al final son muchos puntos de ventaja para nosotros. Pero al final porque todos nuestros partidos son como una final. El partido de Sevilla fue muy importante. Este año va a ser muy bueno para el equipo, no que vaya a meter muchos goles, pero el equipo está motivado y el entrenador también»

PSG

«Me machaqué desde el día siguiente para llegar y estar con el equipo en París. Mi regreso, aunque estaba al cien por cien, me faltaban cosas. Hubo que ponerse las pilas y empezamos a golear y hacer historia. Aquí el del PSG es un día que siempre voy a recordar, porque fue una noche mágica en el Bernabéu. Fueron tres goles contra un equipo que podía ganar la Champions».

Chelsea

«Contra el Chelsea me quedo con el primer o segundo gol. Creo que son tres goles diferentes, pero muy importantes. Elegiría el primer gol, por el movimiento. Es el fútbol que a mí me gusta. Acabamos muy cansados en el Bernabéu por un esfuerzo muy importante. Teníamos mucha presión y estábamos ya sin fuerzas».

Panenka contra el City

«Tengo que hacer otra cosa, como si juegas con tus amigos. El fútbol es como jugar con amigos. Lo hago porque sé que es un partido muy importante que se iba a recordar.Era el momento de hacerlo».

Remontada en la vuelta

«En la vuelta, en el campo ves a la afición empujando más que nunca con 0-1 y pensamos que algo podíamos hacer. Ese es el carácter del Real Madrid. Con el 1-1, escuchamos que quedaban seis minutos y fuimos para adelante, a ganar el partido. En una acción pasó algo y las emociones de este partido fueron brutales. Dos goles en un minuto. Después de eso, sabíamos que íbamos a ganar el partido».

La última Champions

«Es historia. Ganar una vez es muy complicado, ganar cinco es historia. por eso el Madrid es el mejor de la historia».