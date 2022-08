Karim Benzema ha sido elegido mejor jugador de la pasada temporada para la UEFA en la gala que se ha celebrado en Estambul. El francés ya fue nombrado mejor jugador de la pasada Champions, después de ser una pieza fundamental en el club blanco para alzar la Decimocuarta de la entidad y quinta a nivel personal. Este premio se lo entregaron antes de la Supercopa de Europa. Ahora, ha recibido otro galardón muy importante, aunque se espera que no sea el último. El premio The Best y el Balón de Oro también tienen su nombre.

Benzema ha recibido este reconocimiento después de anotar 15 goles en la pasada edición de la Champions. Unos números importantísimos para que los blancos se hiciesen con el título en la final que midió a los de Ancelotti con el Liverpool en París. Especialmente trascendentales fueron sus tripletes ante el PSG en la vuelta de los octavos de final y frente al Chelsea en el partido de ida de cuartos.

Hay que recordar que la pasada temporada también fue fundamental para que el Real Madrid ganase la Liga. Hizo 27 tantos en la competición doméstica, lo que le permitió ser máximo goleador por primera vez en su carrera.

El principal rival para Benzema para este trofeo era Thibaut Courtois, que también fue estelar en el doblete del Real Madrid y fue elegido mejor jugador de la final de Champions ante el Liverpool gracias a una actuación extraordinaria. El internacional realizó casi cinco paradas por partido en la competición europea, con 61 atajadas totales, manteniendo la portería imbatida en cinco ocasiones.

La terna de candidatos la completaba otro futbolista belga, el centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne, que volvió a ser el faro del centro del campo del equipo de Guardiola, elegido mejor jugador de la Premier League en una temporada en el que su equipo levantó de nuevo el título.