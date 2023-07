Bellingham: «A Pintus le gusta hacernos sufrir pero me encanta»

Jude Bellingham se ha pronunciado tras sus primeros días como jugador del Real Madrid. El inglés empieza a integrarse ya en el vestuario y ha comenzado a aclimatarse a lo que pide Carlo Ancelotti. Sobre todo, en estos primeros días de pretemporada, ha podido conocer a Antonio Pintus, del que ha reconocido que «le encanta hacernos sufrir». Aún así, el futbolista ha revelado que el preparador físico lo «hace muy bien» y que le «encanta».

Bellingham ha sumado sus primeros días trabajando en Valdebebas. En poco más de una semana, el jugador ha ido cuajando buena relación con varios de sus compañeros. Aunque si tiene que destacar a dos, serían Lucas Vázquez y Brahim Díaz, de los que destaca que saben inglés. En unas declaraciones a los medios del club, ha mostrado también su debilidad por Kroos, al que califica de «maestro».

Kroos

«Toni Kroos es un maestro. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es el detalle en el pase. La bola va a donde él quiere. Solo llevamos una semana, así que es normal que todavía esté afinando con el toque, pero para una persona que le ha visto desde fuera, ahora verle de cerca, es un placer. Siendo honestos, es un gusto recibir el balón de Kroos. Yo también estoy tratando de enseñarle lo que sé hacer y cómo podemos compaginarnos para ayudarnos mutuamente a desarrollar un buen juego».

Sus compañeros

«Son brillantes. Son grandes muchachos. Simplemente me gusta estar cerca de ellos. Independientemente de lo que hayan ganado, tienen los pies en el suelo. En el vestuario hay un ambiente formidable. Creo que me he integrado bastante bien. Estoy muy contento con todo hasta ahora. Me está encantando. Es un disfrute. Realmente me gusta estar aquí afuera con los muchachos, aprendiendo del staff. La verdad es que tengo muchas ganas de que todos los compañeros nos reunamos para conocer a todo el equipo al completo y luego ponerme la camiseta blanca y salir a jugar».

Pintus

«Te prepara para la temporada. Queremos empezar de la mejor manera la temporada, y si estamos todos en forma y enchufados, tendremos más posibilidades de que suceda. A Pintus le encanta hacernos sufrir, pero es su trabajo y lo hace muy bien. Me encanta, es una gran persona. A largo plazo notaremos el trabajo que estamos haciendo ahora. Aunque no sea agradable es mejor hacerlo ahora que cuando llevemos diez o quince partidos».

La ciudad

«Me dado alguna vuelta, pero tampoco quiero salir. Después del entrenamiento estoy cansado y no quiero salir a cenar todos los días para estar en buena forma. Aunque cuando tenga la oportunidad me gustaría dar una vuelta por la ciudad. Creo que es importante conocer una nueva cultura y empaparte de ella. Me gustaría disfrutar de la vida al igual que de los entrenamientos».