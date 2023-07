Ancelotti toca la pizarra

Carlo Ancelotti está dispuesto a toca su pizarra durante esta pretemporada para cambiar el sistema de juego del Real Madrid. La salida de Benzema y la gran presencia de centrocampistas en el equipo ‘obligan’ al entrenador italiano a tomar una decisión y cambiar su sistema. La gira americana será el escenario ideal para probar un nuevo modelo.

«Este año vamos a jugar un sistema distinto. No podemos olvidar que el sistema que hemos utilizado en los últimos años nos ha dado mucho éxito, pero tenemos que encontrar un nuevo estilo. Lo vamos a intentar en la gira que es un buen momento. Cuando empecé a entrenar tenía una idea clara y no me adaptaba a los jugadores que tenía. Tuve una experiencia en el Parma, donde Baggio quería jugar de mediapunta y no cambié el sistema. Se fue a otro equipo. Y me equivoqué. En la Juventus, con Zidane, empecé a entender que es mejor adaptarse a los jugadores. Los jugadores tienen que sentirse cómodos en el sistema que juegan. Me adapté y me sigo adaptando», afirmó Carlo Ancelotti en sus primeras declaraciones públicas de la pretemporada y antes de viajar a Estados Unidos.

Aunque algunos digan, Carlo Ancelotti no es un simple alineador. Es un entrenador con una dilatada experiencia conocedor de que debe adaptarse a los jugadores que tiene y con un gran bagaje respecto a diferentes sistemas de juego en los equipos que ha estado. El 4-3-3 con el que ganó Liga y Champions hace dos temporadas puede haber terminado de cara a la próxima campaña.

Con Karim Benzema como clara referencia ofensiva, el 4-3-3 ha sido el sistema más utilizado por Carlo Ancelotti en estos dos últimos años. Con dos extremos puros, Vinicius y Rodrygo, o con Valverde en un costado para reforzar el medio y el lateral.

La opción del rombo en el medio

El entrenador del Real Madrid ya ha anunciado que habrá cambio de sistema para la temporada que viene y que lo probará durante la pretemporada, por lo que en el primer amistoso ante el Milán en Estados Unidos podríamos empezar a salir de dudas. Pero todo hace indicar que Carlo Ancelotti elegirá jugar con un rombo en el medio con dos atacantes arriba, en una especie de 4-4-2.

La salida de Benzema, en cierta manera, obliga a Ancelotti a cambiar su sistema. Tiene menos jugadores de ataque, también se han ido Asensio, Mariano o Hazard, y tiene en el centro del campo muchos jugadores para pocos puestos. Por ello, un 4-4-2 con un rombo en el medio, en el que Jude Bellingham pueda actuar de mediapunta como enganche con la parcela ofensiva parece lo más lógico.

Más fiable con la incógnita de Vinicius

Este nuevo esquema puede lograr que el Real Madrid sea un equipo más fiable de lo que ya es en defensa. Un pivote junto a dos interiores podrían formar en el medio, como ya ocurría la temporada pasada, pero con la novedad de un acompañante más que tenga funciones algo más ofensivas. El mayor cambio ocurriría en ataque, porque ese sistema obligaría a Vinicius a centrar mucho más su juego y no jugar tan pegado a banda, como a él le gusta. Habría que ver como puede solucionar eso el técnico italiano.

Con todo y con eso, Carlo Ancelotti tiene cuatro amistosos durante la pretemporada en Estados Unidos ante Milán, Manchester United, Barcelona y Juventus, para buscar su nuevo esquema. Ya puede ser ese 4-4-2 con un rombo en el medio u otra fórmula donde sus piezas encajen a la perfección. Resta menos de un mes para que comience la Liga y el técnico italiano ya ha comenzado a tocar su pizarra.