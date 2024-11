Bellingham pide perdón por la derrota del Madrid con el Liverpool: «Me disculpo con los madridistas»

Bellingham da un paso adelante tras la derrota del Real Madrid ante el Liverpool. Tras dos días de digestión y reflexión sobre el partido disputado por los blancos en Anfield, el futbolista inglés ha utilizado sus redes sociales para disculparse con la afición madridista en general y la desplazada al estadio inglés en particular.

«Siempre un paso adelante. Fue un rendimiento y un resultado realmente decepcionante a pesar del brillante oponente. Debo agradecer y disculparme a todos los madridistas que nos siguieron en Inglaterra», inicia Bellingham tras un partido en el que su equipo fue incapaz de generar un caudal potente de ocasiones de gol.

No obstante, Jude no pierde el tiempo en lamentarse, ya atisba en el horizonte nuevas oportunidades para resarcirse. «¡No tiene sentido insistir en lo que ya no podemos cambiar, tenemos que permanecer juntos y empujarnos unos a otros en este próximo tramo importante de juegos! Hala Madrid Siempre», concluyó Bellingham.

Momento delicado el que afronta el Real Madrid en general y Carlo Ancelotti en particular. Con la herida todavía supurando tras las debacles en el Bernabéu ante Barcelona y Milan, el daño se agravó visita a Anfield mediante. Los blancos claudicaron en un partido convertido en la cita con el dentista.

Varias paradas de un Courtois iluminado volvieron a evitar que el corte fuera mayor, pero no fue suficiente para detener a un Liverpool revitalizado con la llegada de Slot. Se escaparon tres puntos y complicó el futuro de los blancos en una Champions en la que posee muchas papeletas para disputar la eliminatoria previa a los octavos de final.

El Real Madrid camina en el 24º puesto con seis puntos, a cuatro del octavo clasificado, el Mónaco, pero con 16 equipos de por medio. Los últimos resultados tensan más la cuerda floja en la que se encuentra un Ancelotti que, no obstante, confía en que a la función de su equipo en Champions le queda todo el recorrido posible.

Así lo confirmó Alberto Cerruti, periodista italiano y amigo del técnico madridista, en El Larguero. Cerruti envió un mensaje a Ancelotti y recibió un mensaje muy contundente de Carlo. «Diles cualquier cosa, pero la más importante es que el Madrid estará en la final de la Champions en Múnich».