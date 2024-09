Bellingham desvela cómo es su día a día en Madrid

Jude Bellingham ha desvelado cómo es su día a día en Madrid cuando sale a la calle. El centrocampista del Real Madrid se ha convertido en todo un fenómeno de masas desde su llegada al club blanco la temporada pasada, además de un fijo en los esquemas de Carlo Ancelotti. El inglés confesó en su canal oficial de YouTube que apenas puede salir a la calle sin que le reconozcan.

Durante el último episodio publicado en su canal, Bellingham, habla de varias cosas y entre ellas destaca que no puede ni ir a la Farmacia a comprar un medicamento sin llevar «tres capas, una gorra y unas gafas». En esta segunda entrega, el futbolista británico también contó cómo vivió las últimas Galas a las que ha asistido, como la del Balón de Oro, o su primer Clásico con la camiseta del Real Madrid, además de cómo es su vida en la capital de España.

Ya en el primer capítulo contó la broma de Ancelotti después de que su hermano Jobe Bellingham marcara dos tantos con el Sunderland en la Championship, la Segunda División inglesa, en los primeros días de Jude en el Real Madrid. «Hemos fichado al Bellingham equivocado», le dijo Carletto a su futbolista. «Recuerdo que mi hermano Jobe marcó dos goles para el Sunderland y entonces Ancelotti se me acercó y me dijo ‘hemos comprado al Bellingham equivocado…’», confesó el futbolista del Real Madrid en su canal.

Esta broma desató las risas de ambos, pero Carletto no se quedó ahí y agregó: «No, en serio, lo voy a fichar». Jude le siguió el juego a su entrenador y «le pregunté dónde jugaría Jobe y Ancelotti me dijo ‘en tu posición’». Todo terminó con el preparador italiano dedicándole una sonrisa a su futbolista tras la broma: «Finalmente, me dedicó una pequeña sonrisa», reconocía Bellingham.

Belingham ya está de vuelta

A día de hoy, Jude Bellingham se encuentra trabajando con el grupo con total normalidad tras superar unas molestias físicas. El centrocampista fue uno de los descartes del técnico madridista la pasada jornada contra la Real Sociedad. Porque el inglés todavía no estaba para jugar. Pero el 5 se recuperó a tiempo para el estreno en Champions League contra el Stuttgart, donde fue titular.

Bellingham se ha convertido en fundamental para el técnico italiano. Su posición en el terreno de juego le permite ayudar tanto en el centro del campo como a los delanteros, ya que cuando se suma al ataque es uno más del tridente formado por Mbappé, Vinicius y Rodrygo Goes. De hecho, Ancelotti habló en la previa del encuentro ante el Espanyol sobre jugar con cuatro centrocampistas.

«El equilibrio es un trabajo colectivo que lo puedo hacer con dos o tres delanteros. Meter un centrocampista más no significa que vamos a tener más equilibrio. Puede haber debate, porque no se sabe si Bellingham es delantero o medio. Por lo tanto, lo importante es el trabajo colectivo», señaló Carlo en sala de prensa.