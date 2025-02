Bellingham deja a todos boquiabiertos desvelando quién es el jugador más talentoso del Real Madrid

Jude Bellingham reivindica a Rodrygo. El centrocampista del Real Madrid no escatimó elogios hacia el brasileño tras la victoria por 3-1 frente al Manchester City en los playoffs de la Champions League, destacando su talento y sacrificio por el equipo. «Rodrygo está muy infravalorado. Para mí es el jugador con más talento del equipo», afirmó el futbolista en su entrevista post-partido con Thierry Henry. El británico quedó impresionado por las habilidades de su compañero. «Los malabares que hace con el balón. Las filigranas. Me pregunto a veces que ‘¿cómo lo hace?’. A mí se me doblarían los tobillos», bromeó.

Pero ahí no se zanjó el asunto. El centrocampista inglés resaltó la disposición del delantero para jugar fuera de su posición natural. «Es el que más se sacrifica y no se queja, sólo lo hace», afirma. Jude Bellingham también reconoció que aunque «el sitio favorito de Rodrygo es la izquierda», el brasileño «hace mucho defensivamente en la derecha, y eso que no es su posición favorita». Un claro ejemplo de compromiso por parte del número 11 del Real Madrid.

El elogio de Bellingham llega en un momento en que Rodrygo está mostrando un excelente nivel. En el último partido de la fase de grupos de la Champions League contra el Brest, el brasileño anotó dos goles, contribuyendo significativamente a la victoria por 3-0 del Real Madrid. Contra el City, asistencia a Kylian Mbappé en el segundo tanto. Este curso, los números del ex del Santos son sensacionales. En 35 encuentros, el atacante lleva 13 muescas gastadas y 6 asistencias.

El rendimiento del brasileño, junto con el de Vinicius, Mbappé y el propio Bellingham, ha llevado a que se les conozca como «los Cuatro Fantásticos» del Real Madrid, aunque al principio, nadie hablaba de Rodrygo. «No miramos mucho esto. Obviamente, nos gusta. Cada día nos entendemos mejor dentro del campo», explicó el 11.

Carlo Ancelotti ha diseñado un sistema que maximiza el potencial de estos cuatro jugadores talentosos. La clave de su estrategia es la libertad posicional, permitiendo que Vinicius, Mbappé, Bellingham y Rodrygo intercambien posiciones fluidamente durante el partido. Esta flexibilidad táctica hace que el ataque del Madrid sea impredecible y difícil de defender.

Rodrygo escribe su historia en el Real Madrid

El rendimiento de Rodrygo en la Champions League ha sido particularmente destacado. Su capacidad goleadora en esta competición es notablemente superior a su rendimiento en Liga. Rodrygo suma 22 goles en 57 partidos en la ‘orejona’, lo que equivale a un gol cada dos partidos y medio. En contraste, en el campeonato español ha marcado 32 goles en 159 partidos, un gol cada cinco encuentros.

Rodrygo alcanzó recientemente su partido número 250 con el Real Madrid, un hito significativo que refleja su importancia en el equipo. En sus seis temporadas con el club, ha ganado 13 trofeos, en los cuales destacan dos Champions League y tres títulos de Liga, entre otras hazañas.

El rendimiento del internacional con la canarinha y sus compañeros de ataque ha sido excepcional en el contexto europeo. El Real Madrid es el primer equipo en Europa esta temporada en tener cuatro jugadores con más de diez goles cada uno. 28 para Kylian Mbappé, 17 para Vini, 13 para Rodygo y 11 para Bellingham. En total, los «Cuatro Fantásticos» del Real Madrid han anotado 69 dianas de 101 posibles.