El Bayern recupera el muro

De Ligt se ha recuperado a tiempo tras perderse el duelo de ida en el Allianz Arena por lesión y será titular en el centro de la defensa del Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. El central holandés formará pareja defensiva junto a Eric Dier, formando de nuevo el muro que llevó a los bávaros a estas semifinales de la Copa de Europa.

El Bayern de Múnich ha recuperado su muro defensivo para el importante duelo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Madridistas y bávaros se juegan una plaza en la final de la Champions League. Para ello, los de Thomas Tuchel han recuperado a su mejor pareja de centrales para este partido.

De Ligt, que ya se perdió la ida de las semifinales en el Allianz Arena por lesión, ya está recuperado y será titular este miércoles en el Santiago Bernabéu. Así lo confirmó Tuchel en la rueda de prensa previa al encuentro. El central holandés es un pilar clave en el esquema del cuadro alemán y su presencia en Madrid era esencial para el Bayern de Múnich. Junto a él jugará Dier. Ambos forman una pareja clave para los germanos. De hecho, ambos ya fueron determinantes en defensa en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Arsenal no pudo derribar el muro del Bayern, no marcó gol y quedaron eliminados.

El muro del Bayern de Múnich vuelve con De Ligt en el partido más importante de la temporada para los alemanes con una final de la Copa de Europa en juego. Con el defensa central holandés titular, el que no jugará este miércoles en el Santiago Bernabéu será Kim. El coreano fue el peor jugador de su equipo en la ida. No pudo con Vinicius en el 0-1 tras perder la carrera contra el brasileño y no leer correctamente su desmarque. Ya en el segundo tiempo provocó el penalti sobre Rodrygo que terminó con el definitivo empate a dos que transformó el propio Vinicius y con el que comenzará el duelo de vuelta en la capital de España.

De Ligt refuerza el muro del Bayern

En una temporada complicada por Múnich, Thomas Tuchel ha encontrado en la fase más importante de la misma a su mejor pareja de centrales. De Ligt y Dier se han convertido en dos centrales de muchísimas garantías. Pero no lo pueden hacer solos. Se necesitan. Juntos, se han hecho mejores. Uno ha mejorado al otro y viceversa.

Este miércoles en el Santiago Bernabéu, el central británico y el holandés vuelven a jugar juntos en el partido más importante de la temporada para Bayern de Múnich y Real Madrid. El muro alemán sin germanos en el centro de la defensa vuelve para intentar frenar las acometidas de los Bellingham, Rodrygo o Vinicius.

«El lenguaje corporal en el campo también es importante. No siempre puedes hablar, pero si vemos que un jugador da un mensaje positivo es importante para el equipo y para la defensa. Vamos a tener una defensa muy estable con De Ligt junto a Dier», señaló el capitán Manuel Neuer sobre el regreso del central holandés. El capitán del Bayern sabe perfectamente que las posibilidades de su equipo en Madrid pasan por esa estabilidad de su muro defensivo.