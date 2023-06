El Bayern de Munich se entromete por Harry Kane

Pese a que las opciones de Harry Kane por recalar en el Real Madrid este verano parecen haberse esfumado, el delantero de 30 años sigue empeñado en salir del club inglés. Con la no clasificación de los ‘Spurs’ a la Champions League, el capitán del equipo inglés estaría buscando un nuevo destino y ese podría ser el Bayern de Munich. El conjunto bávaro no fichó a ningún delantero con la salida de Lewandowski el pasado verano y esta podría ser su oportunidad para hacerse con los servicios de un ‘top’ mundial.

Y es que Harry Kane sonó con fuerza para suplir a Benzema en el Real Madrid nada más conocerse la salida del francés. Pero han ido pasando los días y todo hace indicar que el conjunto blanco tiene un único objetivo: Kylian Mbappé. Además, los 100 millones de euros que pide el Tottenham por su capitán hace que Florentino Pérez haya centrado sus esfuerzos en el delantero del PSG.

Por lo tanto, el Bayern de Munich, por historia y por trascendencia a nivel internacional, es uno de los equipos que podría fichar a Harry Kane. Esta temporada se hicieron con la Bundesliga en la última jornada y evidenciaron una falta de gol clara sin tener un delantero referencia como lo fue Lewandowski. Además, si el equipo alemán quiere volver a reinar en Europa, debe tener en sus filas a un delantero como Kane, que viene promediando más de 30 goles por temporada en los últimos años.

Según informa Sky Sports, Kane vería con muy buenos ojos recalar en el Bayern de Munich. Por ello, el conjunto bávaro ofrecería una cantidad entre los 70 y 80 millones de euros, algo que se aleja a las pretensiones de un Daniel Levy que no va a dejar vender a su estrella tan fácil. Cabe destacar que el delantero inglés finaliza contrato en 2024 y los equipos que quieran ficharle cuentan con esa baza.

Sin grandes inversiones

No obstante, el Bayern de Munich, históricamente no suele hacer grandes inversiones en jugadores. No porque no tengan dinero, sino por filosofía. Los dos fichajes más caros de su historia han sido Lucas Hernández por el que pagaron 80 millones de euros y Matthijs de Ligt, que costó 67 millones procedente de la Juventus.

Por otro lado, los dos delanteros, o mejor dicho los atacantes más caros en la historia del club han sido Leroy Sané, donde pagaron 49 millones de euros al City en la temporada 2020/2021 y Sadio Mané después de pagar 32 kilos al Liverpool la pasada campaña. Por ello, el Bayern no parece que vaya a irse a la cifra de los 100 millones de euros que pide el Tottenham.