El baile de los números en el Real Madrid

El Real Madrid se prepara para afrontar en los próximos meses un baile de números en su primera plantilla antes de comenzar la próxima temporada. Las salidas del equipo, como la ya segura de Toni Kroos o la más que posible de Nacho Férnandez, dejarán números importantes libres. La llegada de Kylian Mbappé y otros futbolistas que puedan reforzar el equipo provocará un tremendo baile de números en la entidad blanca.

Hay que empezar por lo más sencillo. Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio y llevará el ‘9’ en su primera temporada como madridista después de siete años en el PSG. Tras la marcha de Karim Benzema la temporada pasada, el dorsal ‘9’ quedó huérfano en el club blanco después de que leyendas como Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Moriente, Hugo Sánchez s o Di Stéfano lo portasen durante décadas.

Kylian Mbappé llegará este verano al Real Madrid como una auténtica estrella mundial y como uno de los mejores jugadores del mundo. Se habló mucho de que pudiese vestir la ’10’ de Modric tras el posible adiós del mediocentro. Finalmente, el croata se quedará un año más en la casa blanca y esa opción desaparece para el atacante francés, que lucirá en su primera temporada como madridista el 9, un dorsal de leyenda en el club blanco.

Luka Modric, de esta manera, mantendrá su número 10 que tanta gloria le ha dado en los últimos años, después de triunfar también con el 19 a la espalda, número con el que debutó en el Real Madrid. El croata llamó personalmente a Florentino Pérez, tal y como desveló a principios de semana Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

«Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma… Modric no recibía llamadas del club, estaba impaciente y pensó: ‘Voy a llamar al presidente’. Llamó personalmente a Florentino y el presidente le dijo que se quedase. Su entorno dice que se quiere retirar tras el Mundial de 2026. No sé si hay un jugador que haya jugado un Mundial con tantos años», comentó el director de OKDIARIO el pasado lunes.

Kroos dejará el ‘8’

Uno de los dorsales que quedan libres para la temporada que viene es el de Toni Kroos. El mediocentro alemán anunció por sorpresa el pasado martes que dejará el Real Madrid a final de temporada y que se retirará del fútbol tras disputar la Eurocopa de este verano con su país. Una decisión sorprendente que dejó helado al mundo del fútbol.

El ya mítico dorsal ‘8’ de una leyenda como Toni Kroos lo cogerá Fede Valverde a partir de la próxima temporada. El uruguayo publicó una emotiva carta de despedida al alemán en sus redes sociales y Kroos le contestó con un sentido mensaje, en el que dejaba caer que el uruguayo era su digno sucesor y heredero dentro del campo. Por lo tanto, el ‘8’ cambiará de dueño en el Real Madrid y estará a buen recaudo.

El ’15’ de Valverde queda libre

Por lo tanto, si Valverde viste el ‘8’ en su espalda a partir de la temporada que viene, el número ’15’ se queda libre. Un dorsal que podría coger Endrick, que también desembarcará este verano en el Real Madrid, servir para otra posible incorporación o cambiar de dueño en la misma plantilla. Aunque hay que recordar que cambiar de números no es algo sencillo. Es un lío por el tema de las nuevas camisetas, que una vez que salen a la venta aparecen con número y dorsal para comprar al instante. Cambiar de número no es algo que se pueda hacer a la ligera y en cualquier momento.

Otro de los números que puede quedar libre en el Real Madrid de cara al próximo curso es el ’19’, que esta temporada ha vestido Dani Ceballos. El futbolista utrerano no ha tenido muchos minutos en esta campaña y podría buscar una salida en busca de más protagonismo. En ese caso, su dorsal también cambiaría de dueño, utilizando el mismo patrón que con el ’15’.

El ‘6’ de Nacho Fernández

Y por último, no podríamos terminar este baile de números en el Real Madrid sin hablar de Nacho Fernández. Si el capitán no cambia de idea, y a falta de confirmarse de manera oficial, la idea de Nacho es dejar la entidad blanca este verano y jugar lejos de Europa, buscando una nueva aventura futbolística y personal tanto para él como para su familia. Tendrá propuestas tanto de la MLS como de Arabia, siendo el campeonato norteamericano el que más le atrae tanto en lo profesional como en lo personal.

Tal y como contó Eduardo Inda, Nacho Fernández conoce perfectamente las ofertas que le llegaron desde Estados Unidos. «Hay un jugador, que es el capitán Nacho Fernández, que dicen que va a renovar, pero me dicen que está valorando irse a jugar a Estados Unidos. Es una opción que está barajando en estos momentos porque tiene una oferta. Creo que podría acabar cuajando en salida, pese a que es ADN total del Real Madrid y un gran tipo», señaló el director de OKDIARIO.

Por lo tanto, el ‘6’ del canterano y actual primer capitán madridista Nacho Fernández quedaría libre. Un dorsal que lleva vistiendo desde la temporada 15/16 en el primer equipo después de llevar el 18, el 25 o el 35, el de su debut. Toda una vida como jugador del Real Madrid que pondrá punto y final tras la final de Wembley. Por lo tanto, ese dorsal ‘6’ quedará libre y lo vestirá el central que ocupe su puesto en la primera plantilla la temporada que viene.

Un puesto que podría ser ocupado por otro canterano, actualmente cedido en el Alavés: Rafa Marín. Los informes que maneja el Real Madrid avalan el regreso del central madridista al club blanco la próxima temporada. Los ojeadores madridistas no han perdido de vista la progresión del sevillano en el Alavés esta temporada. Suma 33 partidos y, tras un inicio en el que le costó encontrar los minutos, pronto se ha convertido en un fijo en el equipo de Luis García Plaza.