El Ayuntamiento preparará Cibeles para un alirón donde no se espera a los jugadores del Real Madrid

Mientras que desde Valdebebas tiene claro en estos momentos que el sábado, pase lo que pase, los jugadores no celebrarán junto a la afición el título de Liga si a eso de las 20:30 horas se han producido los resultados necesarios para que los blancos entonen el alirón del título números 36, desde el Ayuntamiento de Madrid sí están trazando un plan por si hay fiesta madridista en la tarde del sábado en la Plaza de Cibeles.

Por ello, desde el Ayuntamiento de la capital de España ya han organizado un dispositivo por si el Real Madrid se proclama campeón. Para ello, en la tarde del sábado, mientras en el estadio Santiago Bernabéu se jugará el duelo que enfrentará a los blancos con el Cádiz, operarios del Consistorio procederán a vallar la Plaza de Cibeles. Además, han designado a más de 100 policías municipales, entre agentes de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad y de Servicios Especiales.

El Real Madrid podría ser campeón de Liga en dos escenarios. Si los blancos ganan al Cádiz, serán campeones siempre que el Barcelona no sume los tres puntos contra el Girona en Montilivi. También, entonarían el alirón si empatan contra los gaditanos en el estadio Santiago Bernabéu y los azulgranas pierden contra los gerundenses.

El Real Madrid jugará a las 16:15 horas contra el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que a las 18:30 comenzará el partido que enfrentará a Girona y Barcelona en Montilivi. Por lo tanto, los blancos, en caso de puntuar contra los gaditanos, no sabrán si son campeones o no ya esta misma jornada hasta las 20:30 horas, aproximadamente.

¿Irán los jugadores del Real Madrid a Cibeles?

La otra gran duda es si los jugadores del Real Madrid acudirán o no a Cibeles para celebrar el título junto a la afición. En estos momentos, desde el club blanco se descarta cualquier tipo de festejo. Es decir, salvo cambio de plan, los jugadores del conjunto blanco no acudirán a la Plaza de Cibeles junto a los seguidores blancos.

Los futbolistas del Real Madrid terminarán de jugar su partido contra el Cádiz y seguirán los pasos habituales tras cada encuentro que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu. No habrá nada especial, aunque lo que no descartan a OKDIARIO es que a nivel particular sí puedan ver todos juntos el partido que enfrentará a Barcelona y Girona para saber si son campeones. En ese caso, sí podrían hacer una pequeña celebración, pero siempre de manera privada.

El Real Madrid tiene claro que a pocos días de jugarse la final de la Champions contra el Bayern en el estadio Santiago Bernabéu no es el momento de hacer celebraciones. Tras el Cádiz, todas las miradas apuntarán a los alemanes y, después, ya habrá tiempo para festejos.

Si bien es cierto que en 2022, tras ganar al Espanyol, el Real Madrid se proclamó campeón de Liga y los jugadores, título en mano, se fueron a Cibeles a celebrarlo junto a sus aficionados, a pesar de que días después se midieron al Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Champions, en esta ocasión es diferente. Los blancos no dependen de ellos mismos para entornar el alirón y, por lo tanto, no tiene sentido alterar el descanso.