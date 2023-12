El ataque más furibundo de Gaspart contra el Madrid: «Que desciendan a Segunda y que devuelvan…»

El ex presidente del Barcelona, Joan Gaspart, se quedó a gusto rajando contra el Real Madrid. El antiguo mandamás culé volvió a hacer gala de su antimadridismo públicamente y su último deseo aprovechando la llegada de la Navidad es que el conjunto blanco «baje a Segunda División».

A sus 79 años, el barcelonés se sigue acordando de la gloriosa época de Alfredo di Stefano en Chamartín. Gaspart también dijo que el Madrid debería devolver «las Copas de Europa y las Ligas que ganaron» con el argentino al frente del ataque.

«Tanto que hablan de ética en el Madrid, que nos devuelvan las Copas de Europa y las Ligas que ganaron con Di Stefano y todos quedamos en paz. La ética es de presente, pasado y futuro. Así como las cosas legales pueden prescribir, la ética no prescribe, la historia es la que es», dijo Gaspart.

«La ética es interpretativa, lo acepto. Pero cuidado con la ética, que hay muchos clubs que han tenido delegados ex árbitros internacionales. Yo creo que los árbitros son honestos y que ningún club de fútbol ha pagado por tener el favor de un árbitro», añadió en una entrevista concedida a Radio Barcelona cuando fue preguntado por el caso Negreira.

Gaspart y el Madrid

Además, Gaspart desveló los recuerdos que guarda de su club más odiado, el Madrid. «Guardo tres fotos enmarcadas. Una, la de los 100.000 pañuelos en el campo, y a su lado dos más: la carta que me envió el Madrid declarándome non grato. Florentino Pérez me dice que soy un cabrón por tenerla enmarcada. Y una tercera, cuando el Espanyol me declaró non grato».