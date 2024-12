Una Atalanta imparable amenaza al Real Madrid tras lograr su octava victoria seguida

La Atalanta manda un fuerte aviso al Real Madrid. Este pasado fin de semana, los de Bérgamo derrotaron a la Roma con un 0-2. Los chicos de Gian Piero Gasperini llevan una racha de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. Es más, llevan 12 partidos sin conocer la derrota. Su última derrota remonta al 24 de septiembre. Contra el Como, los Gli Orobici se chocaron contra el equipo de Cesc Fábregas y Nico Paz. Además, el tinerfeño fue destacado ya que realizó un doblete de asistencias en la victoria 2-3 de los suyos. Sin embargo, desde entonces, la Atalanta es otra. Son segundos en la Serie A y quintos en la Champions.

El inicio de temporada para el vigente campeón de la Europa League fue titubeante. Primero, derrota en la Supercopa europea contra este mismo Real Madrid. En Varsovia, los italianos no consiguieron conquistar el segundo título continental de su historia. En la victoria 2-0 de los blancos, este partido fue también destacado por ser el debut, y con gol, de Kylian Mbappé con la elástica merengue.

Después, en la Serie A, los bergamascos tardaron en arrancar la máquina. En las seis primeras jornadas, un empate, dos victorias y tres derrotas. No obstante, desde entonces, no hay quien que derrote a la Atalanta en la liga doméstica. Ocho victorias consecutivas, incluyendo un 0-3 en casa del Nápoles. Los pupilos de Gasperini se encuentran actualmente segundos en la tabla con 31 puntos, a una pequeña unidad justamente de los napolitanos.

Ojo con el Atalanta en Champions

En Liga de Campeones, el balance es muy bueno para el Atalanta. Ninguna derrota, dos empates a cero y tres triunfos. En su primer encuentro, los de Bérgamos lograron sacarle un punto al Arsenal en el Gewiss Stadium. La semana pasada, en casa del Young Boys de Berna, exhibición. Victoria 1-6, con doblete de Mateo Retegui y sobre todo, un Charles De Ketelaere estelar. El belga se salió con un hat-trick de asistencias y un doblete. Los italianos son 5° (11 puntos) en la tabla a falta de tres partidos. El 10 de diciembre, contra el Real Madrid, el siguiente frente al Sturm Graz y el último, en Montjüic contra el Barcelona.

Por cuarta vez en su historia, la Atalanta y el Real Madrid cruzan sus caminos. Lo hicieron por primera vez en el 2021. En los octavos de la Champions, cuando todavía estaba Zidane en los banquillos madridistas, los blancos no tuvieron piedad de los italianos. Dos triunfos y un pase a cuartos de final sin ningún problema. En el último cruce entre ambos, los blancos consiguieron otra victoria 2-0 en la Supercopa de Europa.

Sin embargo, los hombres de Ancelotti no deben relajarse. Los bergamascos llegan fuerte y ellos pecan. En este nuevo formato, los merengues no consiguen encontrar su mejor versión. Con seis tímidos puntos en cinco jornadas, los de Concha Espina son los últimos clasificados para los playoffs (24°). Habrá que ganar sí o sí el próximo martes para salir del apuro.

Arrigo Sacchi, ex director deportivo del Real Madrid, avisó a los madridistas. Frente a la excelente forma de la Atalanta, el ex entrenador del AC Milan y del Atlético de Madrid no ve tan clara una victoria de los merengues. «Los muchachos de Gasperini van a mil kilómetros por hora. Hacen fáciles hasta las cosas más difíciles. Tendrán que tener mucho cuidado», relató el histórico técnico italiano. Rendez-vous en Bérgamo el 10 de diciembre para el veredicto final