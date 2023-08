Así queda la clasificación de la Liga Santander tras la victoria del Real Madrid contra el Almería

El Real Madrid venció al Almería gracias a un doblete de Bellingham en el Power Horse Stadium. El centrocampista inglés remontó el tanto de Arribas para darle a los de Ancelotti la segunda victoria de la temporada. El cuadro blanco se pone líder de la competición por delante del Valencia por los goles a favor, cuatro en dos partidos.

Sergio Arribas no tardó en cumplir lo de la ley del ex y adelantó al Almería cuando no había pasado dos minutos de juego. El atacante remató de cabeza el balón a la red tras una buena contra del equipo de Vicente Moreno. Tras el gol del conjunto andaluz, el Real Madrid se fue a busca el empate y este llego a través de Bellingham. El centrocampista inglés hizo su segundo tanto en dos jornadas con la camiseta blanca.

El Real Madrid se pudo ir por delante al descanso pero Sánchez Martínez anuló un golazo de Kroos por falta previa de Carvajal a Akieme antes de que el balón llegara a los pies del alemán. Pero tras el descanso volvió a aparecer Bellingham. El alemán puso un centro al área para que el inglés firmara su primer doblete con la camiseta del Real Madrid y dar la victoria a los de Ancelotti. Vinicius certificó el triunfo con un golazo… a pase de Bellingham.

En el primer partido del sábado, el Celta rescató un punto sobre la bocina gracias a un gol de Mingueza ante la Real Sociedad que se volvió a dejar empatar en el Reale Arena.

Arriba en la clasificación sigue un Valencia que el viernes venció a Las Palmas gracias a un gol de Pepelu de penalti en los últimos minutos. Antes el Villarreal se había impuesto al Mallorca en Palma gracias a un gol de Gerard Moreno.