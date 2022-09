Asensio: «¿Jugar en el Barça? Ahora mismo no puedo dar una respuesta»

Marco Asensio habló sobre su situación en el Real Madrid desde la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El delantero balear dejó claro que Ancelotti fue clave en su decisión de seguir en el Real Madrid y tiene ganas e ilusión de seguir vistiendo la camiseta del club blanco.

Mes de agosto complicado

«El mes de agosto fue complicado por la incertidumbre y las cosas que salían. Estoy feliz por la decisión que he tomado».

Ganas e ilusión

«Habían opciones, obviamente. Es verdad que la decisión que tomé fue esa porque sigo confiando que puedo ayudar al Real Madrid y seguir ganando títulos con el club. Estoy con ganas y con mucha ilusión».

Ancelotti

«Su confianza fue clave. Al final la temporada pasada fue muy buena también, fue muy bien para mí en cuanto a goles, a intervenciones en el juego, y sobre todo por los títulos que conseguimos como equipo, y es un poco el objetivo que tenemos para esta temporada».

Interés del Barcelona

«Ni lo he pensado ni lo he valorado. Hay muchos rumores, especulaciones, y es normal. En 7 meses puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchos clubes, y saldrán más seguramente».

🇪🇸 @marcoasensio10, en @partidazocope, sobre la posibilidad de jugar en el @FCBarcelona 🔵🔴 "No lo he pensado, no lo he valorado. Ahora mismo, no te puedo dar una respuesta" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/m9KpMVwAGS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 20, 2022

¿Descartas el Barça?

«Es que no lo he pensado, ni lo he valorado. Yo, ahora mismo, no te puedo dar una respuesta, no lo sé».

Enfado contra el Mallorca

«Siempre habrá discusiones, y gente que pensará que es bueno, que es malo. En mi caso yo lo viví de esa manera, yo soy una persona que se me nota cuando estoy feliz, cuando estoy cabreado… En ese caso, no se dio el cambio, como dices, era un partido pues especial para mí, porque era contra un ex equipo, íbamos empatando, pensaba que podía ayudar al equipo… No se dio por la lesión de un compañero, fue mala suerte, pero bueno, al final se ganó y queda como una anécdota. Con el míster cero problemas».