Arsenal-Real Madrid: la hora del campeón

El Real Madrid viaja a Londres para medirse al Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions (21:00 horas) con la intención de cambiar el chip y ponerse el traje que mejor le sienta, el de las noches europeas. Los blancos regresan a su territorio con la intención de lograr un buen resultado en el Emirates que les acerque a las semifinales de la máxima competición continental.

El Real Madrid llega a este encuentro tras un batacazo inesperado el pasado sábado en Liga, pero con la convicción de que toca cambiar la mentalidad. La competición de las competiciones hace acto de presencia y nadie como el rey de Europa se mueve en este tipo de escenarios. Manchester City y Atlético de Madrid pueden dar buena cuenta de ello esta misma temporada.

La derrota en Liga fue un paso atrás que quedó amortiguado por el empate del Barcelona frente al Betis. La Liga está complicada, que no imposible, pero el vestuario madridista sabe perfectamente que donde debe dar el do de pecho es en la Champions. Por ello, afrontan esta ida de los cuartos de final con máxima seriedad y convencidos de que deben sacar un buen resultado en la ida para estar en semifinales.

La duda del lateral izquierdo

La principal incógnita del once del Real Madrid está en el lateral izquierdo. Ancelotti duda entre Alaba y Fran García. El resto del equipo será el esperado, con Valverde regresando al lateral derecho y Modric apuntando al centro del campo junto a Camavinga. Courtois, a pesar de no estar al cien por cien, no se lo perderá, mientras que arriba jugará el tridente escoltado por Bellingham.

Centrados en la Champions… con bajas

El Arsenal no está en el lugar en el que querría. No por estar ante la oportunidad de sumar unas semifinales por primera vez en 16 años, sino por el carrusel de lesiones que les ha acribillado en la parte final de la temporada. Arteta llega a la eliminatoria sin Gabriel Jesús, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu, además de futbolistas como Jurrien Timber y Ben White, de los cuales, pese a que el entrenador español asegure que estén listos, existen dudas si pueden estar preparados para un partido de esta exigencia por sus recientes problemas físicos.

Con la baja de Gabriel, que se perderá lo que resta de temporada, Arteta tiene dos opciones, la más probable, acompañar a William Saliba con Jurrie Timber en el centro de la defensa y poner a Ben White en el lateral derecho. Si White no estuviera listo para ser titular, Timber volvería a ser lateral y Jakub Kiwior, opción de emergencia, pasaría a ser central. El polaco es quizás la opción menos fiable y en sus dos años en los Gunners ha sido mayoritariamente suplente.

Más allá de eso, no hay muchas más dudas sobre lo que pondrá en el césped Arteta. El centro del campo lo formarán Declan Rice, Thomar Partey y Martin Odegaard, mientras que en ataque estará Bukayo Saka en la izquierda, Gabriel Martinelli en la derecha y Mikel Merino en punta. El pamplonica se ha destapado como la mejor opción de ‘nueve’, con cinco goles en nueve partidos, siendo el jugador con mejor promedio en la Premier desde que tuviera que asumir este rol.

Para remontarse a la última vez que el Arsenal estuvo en semifinales de la Champions hay que trasladarse a la 2008-2009, cuando fueron eliminados por el Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Eliminados en las copas domésticas y a once puntos del Liverpool en la Premier, esta Champions es la última oportunidad del Arsenal de engordar su palmarés esta temporada.

Segundo cara a cara

Real Madrid y Arsenal sólo se han visto las caras una vez en competición oficial. Fue en 2006, en la Champions. Los ingleses, con un Henry superlativo, asaltaron el estadio Santiago Bernabéu por 0-1, mientras que en la vuelta ambos equipos firmaron tablas, lo que dejó a los madridistas, entrenados por López Caro, fuera de la máxima competición continental casi a las primeras de cambio. Nunca más se han visto las caras ambos equipos hasta esta ocasión.

Arsenal-Real Madrid: posibles onces