El Real Madrid activa el modo Champions

Ahora hay que pensar en la Champions. El Real Madrid ha decidido cambiar el chip cuanto antes tras el batacazo sufrido frente al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos cayeron derrotados por 1-2 en el coliseo madridista, dando un paso atrás casi definitivo en la lucha por la Liga. Ahora, a los madridistas les toca empezar a pensar en la máxima competición continental, donde el próximo martes se enfrentan al Arsenal en la ida de los cuartos de final.

La Champions siempre es prioridad absoluta para el rey de Europa, pero tras el partido contra el Valencia, crece en importancia. La Liga no es imposible, obvio, pero sí es muy complicada. Por ello, el Real Madrid se centra en tratar de volver a reinar en el Viejo Continente, donde domina como pocos. El vigente campeón lo volverá a intentar y, para ello, sabe que le quedan cinco partidos. Justo el recorrido que le separa de la Decimosexta.

La Champions también es importante para Carlo Ancelotti. Muy importante, de hecho. El futuro del italiano está en el aire. Sí, tiene contrato hasta 2026, pero la realidad es que nadie puede asegurar en estos momentos que vaya a cumplirlo. Lo que es seguro es que el italiano no va a ser el que decida irse, pero la entidad madridista debe tomar decisiones.

Si Ancelotti no gana la Liga, que está muy complicada, o la Champions, donde tiene al Real Madrid en los cuartos de final, no seguirá. La condición del conjunto blanco para que continúe es que gane un título de importancia. El reto es mayúsculo, pero el entrenador italiano lo asume y lo intentará. Nadie le debe explicar cómo funciona el mundo del fútbol y lo que pasa si no ganas en un equipo grande.

Por otro lado, para los jugadores también es capital la Champions. Alguno de ellos, como Modric y Carvajal, aspiran a ganar su séptima Copa de Europa, mientras que otros buscan la tercera, como Vinicius, o la primera, como Mbappé. La Orejona es la niña bonita, la que todos quieren y por la que todos pelean. Por ello, el vestuario tiene claro que cambiará el chip desde ya para viajar a Londres con opciones de ganar.

La Copa, otro aliciente

Al mismo tiempo, en el Real Madrid también valoran la Copa del Rey. El próximo 26 de abril, en el estadio Olímpico de La Cartuja, se miden al Barcelona. Si ganan la competición del K.O, a pesar de ser el menor de los tres títulos, al ser los azulgranas el rival, nada sería igual.

El hecho es que el equipo blanco sigue vivo en todas las competiciones tras el empate del Barcelona ante el Betis, pero la idea es pensar ahora sólo en la Champions. El partido en Londres puede marcar el futuro de la temporada del Real Madrid y por eso solamente existe ese encuentro en el horizonte.