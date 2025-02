La anécdota de Rummenigge sobre el día en el que Ribéry estuvo a punto de fichar por el Real Madrid

«Quiero al Real Madrid». Esas fueron las palabras de Franck Ribéry según Karl-Heinz Rummenigge, ex director general del Bayern Múnich. En el vídeo conmemorativo de los 125 años del equipo bávaro, el histórico ariete del Bayern y de la selección alemana volvió a hablar de las ambiciones del futbolista francés en sus años más dulces.

Además, parecía una evidencia de que Ribéry iba a ser algún día un jugador del Real Madrid. «No se quedará aquí», decía un abogado a Rummenigge. El mito le contestó: «Se quedará. Firmará cinco años, ganará más dinero y ya está». Y el tiempo les dio la razón.

Ribéry firmó por cinco años más, pero su sueño seguía siendo el mismo: jugar en el Real Madrid. No obstante, Rummenigge explicó que el delantero francés descubrió el sentido de su estancia en Alemania. «Finalmente encontró una verdadera familia en el Bayern y sigue siendo muy apegado al club», zanjó la leyenda alemana.

Ribéry estuvo cerca del Madrid

En una entrevista con el diario AS hace unos años, Rummenigge compartió otra fascinante anécdota sobre el día en que Ribéry estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. Este episodio, que ocurrió en 2008, marcó un momento crucial en la historia reciente del club bávaro y en la carrera del talentoso extremo francés.

Según Rummenigge, el Real Madrid llegó a ofrecer la impresionante cifra de 75 millones de euros por Ribéry, una cantidad que en aquel momento hubiera batido todos los récords de fichajes. Esta oferta no fue un hecho aislado, ya que el ex del Marsella mismo confirmó posteriormente que varios clubes de élite europeos estaban interesados en sus servicios. «En 2009, cuando llegó al Bayern Louis van Gaal, vivía una situación muy difícil. No sólo porque no me llevara bien con él. Tenía también ofertas de la Juventus, Inter de Milán, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Barcelona», reveló el francés en una entrevista posterior.

A pesar de la magnitud de la oferta, el Bayern Múnich tomó la sorprendente decisión de rechazarla. El ex delantero explicó la lógica detrás de esta decisión: «Quisimos lanzar un mensaje al mundo del fútbol. Nos sentamos todos y comenzamos a discutir el asunto para llegar a la conclusión de que no íbamos a vender ni por ese dinero ni por más». No fue fácil, como el propio Rummenigge admitió: «Discutimos durante mucho tiempo si podíamos rechazar tanto dinero. Al final nos decidimos y no lo hicimos porque no íbamos a vender a un jugador que era muy importante para nosotros».

Una situación más que tensa

La situación tuvo un fuerte impacto en Ribéry, quien admitió haber estado cerca de abandonar el club: «Me volví loco y estuve a punto de salir. Luego tuve dos o tres conversaciones con Hoeness y Rummenigge». El jugador francés incluso reveló que su esposa le había dado su bendición para el traslado. «Mi esposa me dijo en ese momento: ‘Si te hace feliz, entonces nos vamos a Madrid’», relató.

La decisión del Bayern de retener a Ribéry tuvo consecuencias significativas. Rummenigge explicó: «Nuestra intención era mostrarle al mundo que el Bayern no es un club comprador o vendedor. Fue una señal clara, tanto a los clubes como a nuestros jugadores que, a partir de ese momento, entendieron que los contratos se firman aquí para cumplirlos».

El interés del Real Madrid por Ribéry no estuvo exento de polémica. Rummenigge llegó a amenazar con denunciar al club español ante las máximas instancias si persistían en sus intentos de fichar al jugador francés. «El Real Madrid lleva semanas violando los estatutos de la FIFA, pues nosotros nunca dimos nuestro consentimiento para que hablaran con Franck o con sus agentes», llegó a declarar en 2009.