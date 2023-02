Ancelotti: «Todos mis nietos tienen la camiseta de Vinicius»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Mallorca y Real Madrid. Los blancos necesitan ganar para presionar al Barcelona, que se medirá en la noche del domingo al Sevilla, y para no perder la estela del conjunto azulgrana. Para este duelo el italiano no podrá contar con Benzema, Militao, Mendy y Lucas. El técnico explicó que quejó por el poco descanso que tendrá su equipo y defendió a Vinicius.

Mallorca

«Es un equipo que defiende muy bien y disfruta a la contra».

Tocados

«Alaba está bien. Ha entrenado y está disponible. Les están haciendo pruebas ahora a Benzema y Militao. Para mañana están descartados, creo que viajarán al Mundial».

Renovaciones

«No me fijo en las renovaciones y sí en la profesionalidad. Las renovaciones las hablarán con el club».

Ofrecimientos

«No es verdad que algunos jugadores hayan venido venir aquí».

Momento

«En el último partido lo hemos hecho bien. Tras la derrota en la Supercopa creo que el equipo lo ha hecho bien. Las sensaciones son buenas».

Vinicius

«Va a preparar el partido como siempre. Después veremos lo que pasa. No necesita que yo hable con él porque está muy focalizado en lo que tiene que hacer».

Transición

«Pueden descansar, pero el partido más importante es el del Mallorca. Jugará mi mejor equipo que puede ser con Modric o Kroos o sin ellos. No les daré descanso pensando en las semifinales».

Ceballos

«Lo está haciendo muy bien. Es muy serio en el campo. Está a tope y ojalá pueda seguir».

Ejemplo

«Para mí es un gran futbolista. Mis nietos todos tienen la camiseta de Vinicius y no quieren otra. Cada uno tiene su opinión».

Benzema

«La idea general es que las leyendas se queden en el Madrid hasta cuando quieran».

Valverde

«Está mucho mejor. No tiene que marcar en todos los partidos. Es un interior y poco a poco está creciendo».

Físico

«Estamos centrados en la evaluación de lo que es el cansancio. Más que un trabajo físico es un trabajo de recuperación. Es mucho más importante el trabajo de los fisios y de los doctores que del entrenador. Si uno es católico, también viene bien rezar un poco».

Rival en el Mundial

«Nos hemos centrado en la preparación del Mundial. Sabemos los equipos que se enfrentan en cuartos y después del partido contra el Mallorca».

Poco descanso

«No estamos contentos de jugar con menos de 72 horas. No me parece correcto. No me parece correcto jugar el domingo a las 14:00».