Carlo Ancelotti está ante uno de los partidos más importantes de la temporada para el Real Madrid. El conjunto blanco está a punto de cantar el alirón en la Liga, sólo necesita un empate en alguno de los cinco encuentros aún por disputar, y a horas de disputar la ida de la semifinal de la Champions League ante el Manchester City (martes 26, 21:00 horas). El técnico italiano ha repasado en una entrevista cómo se forjó su personalidad, su carrera y lo especial de volver por segunda vez a ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti afronta con mucha más serenidad su segunda etapa en el Real Madrid y ha reconocido recientemente tener un gran sintonía con el presidente del club blanco, Florentino Pérez. «Sólo ganamos la Champions (ríe). Todos me dicen que el gol de (Sergio) Ramos es el más importante de los últimos años. Estoy lleno de orgullo por entrenar al Real Madrid, es especial. Como fue en Milán. ¿Sentirme querido? No lo sé, me siento querido por el presidente, por la gente en Valdebebas…», admitió el técnico italiano.

Ancelotti sólo tiene buenas palabras hacia Florentino Pérez. “Es presidente de la categoría aficionado. Su éxito nunca lo ha tenido otro presidente, es como Berlusconi, llevaré al Madrid y al Milan en el corazón hasta que se pare. La relación entre presidente y entrenador en esta segunda etapa es más tranquila y equilibrada. Por lo que logró y por su idea para el futuro de este club. Es un equipo que nunca para, o celebras rápido porque… hay que darse prisa porque enseguida tienes que mirar delante. Por eso ha ganado tanto, no se encuentra bien con la derrota, si pasa eso vas a perder», dijo Carletto.

El técnico del Real Madrid mantuvo una entrevista muy personal con Jorge Valdano en el programa Universo Valdano, emitido este lunes. Ancelotti explicó el motivo de su personalidad tranquila, conciliadora y enfocada en el trabajo. Se fijó en su padre, que «era agricultor». «Teníamos tierras alquiladas y vacas. La leche era para producir el parmeggiano reggiano. Había que esperar a que madurara el queso un año. Era un tipo muy tranquilo, equilibrado, eso ha formado mi carácter», reconoció. Además, pasó por una escuela de curas. «En los Salesianos, aprendí la disciplina, los horarios… Aprendí a ser responsable», relató.

«La exigencia es alta y la asumo»

Ancelotti se siente muy feliz de estar de nuevo en el Real Madrid. «Soy consciente de que entreno al club más grande del mundo, la exigencia es alta y tengo que aceptarla. En Napoli me encontraba bien, pero volver a Madrid fue especial, nunca pensaba que podría darse», reconoció en la charla con Valdano. Ademá, el italiano destacó la importancia de mostrarse cercano con sus jugadores. “Es mi carácter. Quiero distinguir a la persona del trabajo. He crecido con el respeto a las personas. No puedes decir que eres un futbolista o un entrenador, eres una persona que juega al fútbol o una persona que entrena. El trabajo afecta a lo que eres, pero quiero distinguirlo bien”, dijo.

Ancelotti también habló del «factor Bernabéu». «En dos facetas distintas, en uno que teníamos que remontar y en otro que teníamos ventaja, nos va a ayudar. La última vez contra Guardiola empezamos aquí y nos salió bien», recordó el técnico italiano. Carletto recordó en especial el partido ante el Chelsea en cuartos de final. «Teníamos dos goles de ventaja y puedes preparar el partido lo mejor que quieras, pero son cosas que pasan. La primera parte fue buena, ¿pero qué faltó? pues el hambre de hacer daño. Esa la teníamos en la ida porque no teníamos esa ventaja», comentó.

«Tuvimos dos fallos individuales que no habíamos tenido en toda la temporada, rompimos la línea de cuatro con los dos centrales al salir a la presión, eso es increíble. ¿Qué hacer al descanso? Nunca me había pasado un cambio tan radical de un partido al descanso como ese, es la magia de este club y del estadio», recordó el italiano sobre cómo la afición siguió animando hasta el final para ayudar al equipo en su lucha por meterse en la semifinal de la Champions League.

Por último, el técnico italiano fue cuestionado por su futuro. En tono de broma, Ancelotti dijo: «Quiero ser profesor universitario de fútbol, que me dé el título la UEFA o algo, para hacer exámenes a los que opinan de fútbol, para ver si saben..». Ya más en serio, aseguró que quiere tomarse más tiempo para él y reconoció que seguirá llevando en el corazón como un aficionado más a sus dos grandes clubes, Real Madrid y Milan. «Cuando deje de entrenar me gustará otra cosa, tengo cinco nietos, me he casado por segunda vez y no hemos hecho muchas cosas, tenemos que hacer más, quiero disfrutar con ella. Cuando acabe seré un aficionado de grada del Madrid y del Milan», concluyó.