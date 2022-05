Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de la vuelta de las semifinales que medirá en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Manchester City. Los blancos tienen que remontar el gol de desventaja que traen del partido de ida disputado en Inglaterra. El italiano explicó que el reto no es sencillo, pero el técnico cree que pueden conseguir el objetivo.

Radiografía del equipo

“El equipo está bien, motivado y concentrado. Tenemos un reto importante. Hay buen ambiente. Conocemos la dificultad del encuentro, pero tenemos confianza. La eliminatoria está abierta con una pequeña desventaja que trataremos de arreglar mañana”.

Argumentos futbolísticos

“Se van a enfrentar dos equipos con gran calidad, pero distinta. Si llegas a una semifinal o ganas la Champions no es sólo por el corazón. Es importante, pero hay otros muchos aspectos. También está la calidad individual y el compromiso colectivo. Sólo una parte de esto no te permite tener éxito. Ganar mañana no es sólo por el corazón o por el apoyo del Bernabéu, será por la calidad y el compromiso”.

La defensa

“Si ponemos el bloque bajo no vamos a encajar 99 tiros. Si nos metemos dentro del área de penalti no nos van a tirar 99 veces, pero hay que arriesgar. En estos partidos hemos marcado mucho. Tenemos calidad para arriesgar”.

Casemiro

“Casemiro nos va a ayudar. Su vuelta refuerza el aspecto defensivo. Tenemos que mejorar el compromiso colectivo. Hay que moverse mejor como bloque. Tenemos que evitar problemas cuando centran. Creo que veremos mejoría defensiva”.

Números de Guardiola

“La historia no va a influir. Será un partido distinto y cada partido tiene su historia. Ellos tienen ventaja. Tenemos que hacerlo mejor. Yo pienso que es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble. Tras ganar la Liga el ambiente es muy bueno y lo podemos hacer”.

Vinicius

“Vinicius no ha cambiado su posición, lo que ha mejorado es la finalización. Es mucho más frío y tranquilo. Se toma su tiempo. No es un aspecto táctico, sólo que ha madurado. Yo le he dado la confianza de meterlo. Es uno de los jugadores que han jugado más. Esa confianza a lo mejor le ha permitido ser más maduro”.

Rodrygo o Valverde

“No tengo dudas. Alaba no puede jugar. Será un partido largo, así que no es tan importante quién lo va a empezar y sí quién lo va a terminar”.

Nacho

“No cambia el modo de defender. El trabajo defensivo es un trabajo colectivo. Alaba es una pieza importante, pero Nacho lo ha hecho muy bien. Tiene experiencia y lo hará bien mañana”.

El entrenador

“No lo sé. Los entrenadores del Real Madrid han sido y son valorados por el club y la afición. Eso es lo más importante. Al final te dan un juicio. Luego, cada uno puede opinar del fútbol”.

¿Cómo ha cambiado Modric?

“Modric no ha cambiado. Ha cambiado más Benzema. A veces cambia mucho como los otros ven al jugador y eso sí ha podido pasar con Modric. La imagen que tienen de él es de un profesional excepcional y con una calidad tremenda”.

El plan del partido

“El partido tiene que ser completo. El bloque bajo tiene que ser mejor que en la ida. La presión tiene que ser mejor. No vamos a plantear un partido con bloque bajo, pero sé que a veces pasará. Como también sé que a veces habrá que presionar arriba”.

Delanteros

“El aspecto ofensivo lo hemos manejado muy bien. Hemos tenido dificultades cuando el equipo contrario ha estado cerrado. Lo hemos arreglado con más movilidad y toque”.

Foden

“Es muy bueno. Está jugando muy bien. Va a tener mucho éxito. Es uno de los mejores talentos que tiene Inglaterra”.