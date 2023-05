Ancelotti protege a Benzema

«No tiene sentido dudar de Benzema. Tuvo un partido malo, pero no sólo él. Y sigue siendo una leyenda de este club. El miércoles no estuvo acertado el equipo, no sólo Karim», aseguró Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Valencia y Real Madrid en Mestalla. El entrenador italiano fue cuestionado sobre si entendía las dudas que hay sobre el capitán madridista y fue muy claro en su respuesta.

Ancelotti no duda de Benzema, aunque el francés está muy lejos de su nivel. No estuvo bien en la final de Copa del Rey ante Osasuna ni en el doble enfrentamiento contra el Manchester City. Tres partidos y cero goles. Y lo peor, unas sensaciones nada positivas. A pesar de esto, el entrenador sigue teniendo claro que el galo es el mejor en su posición.

Ante el Manchester City en el Etihad, Benzema tan sólo fue capaz de dar 37 toques en todo el partido. Pero en la desastrosa primera parte solamente estuvo en contacto con la pelota en diez ocasiones, tres veces menos que el guardameta del Manchester City. Números que hablan por sí solos del pobre partido que realizó el delantero francés en un escenario de altura.

Además, el capitán realizó 26 pases en todo el partido, con un porcentaje de acierto menor que Ederson. Y es que el portero brasileño le ganó en varias estadísticas al delantero del Madrid. Benzema no ganó ni un duelo aéreo, no realizó ninguna entrada y perdió la pelota en tres ocasiones. Realmente no estuvo fino.

Benzema salió del Etihad señalado con unos números desastrosos. El equipo tampoco acompañó, nadie excepto Courtois estuvo al nivel, pero el delantero madridista demostró que no está bien. A pesar de esto, sigue teniendo la confianza de Ancelotti y la próxima temporada seguirá siendo el delantero del Real Madrid, aunque podría tener competencia.

El Real Madrid espera que Benzema continúe la próxima temporada. Tras ganar el Balón de Oro está renovado automáticamente, por lo que él decidirá qué hace, aunque parece que seguirá. Hasta el desastre de Manchester se daba por segura su continuidad y, por el momento, sigue siendo así. No obstante, desde el club buscan un delantero que pueda compaginar con el francés. El principal problema para entidad es encontrarle. Buscan un jugador joven y con gol que se complemente con el galo.