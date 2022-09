Ancelotti: «Ojalá tengamos dependencia de Benzema»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos tratarán de mantener su condición de invicto ante el conjunto balear. Para este encuentro el italiano no podrá contar con Benzema y Militao, ambos lesionados.

Mallorca

“El Mallorca lo ha hecho bien los todos los partidos. Es un partido donde defenderán y buscarán contras”.

Vinicius

“El objetivo de Vinicius es seguir jugar como está jugando. Luego, puede marcar menos o más. Ha sido determinante el año pasado. Juega con continuidad. Luego, las celebraciones, es brasileño, baila bien y no creo que le pueda molestar a alguien”.

Suplir a Benzema

“Hazard lo ha hecho bien cuando entró contra el Celtic, por lo que mañana le voy a poner y ojalá pueda repetir”.

Preocupado por Benzema

“Son cosas que pueden pasar. Ha tenido un pequeño problema, igual que pasó el año pasado y le suplimos bien. Sin él el equipo jugó muy bien contra el Celtic y ojalá se pueda repetir mañana”.

Estilo del Real Madrid

“El Madrid tiene el mérito que se merece. El gol en Glasgow queríamos finalizar el encuentro con posesiones controladas y salió el gol. La estadística dice que se marca más con menos goles”.

Courtois

“Ha tenido un pequeño problema, pero se ha entrenado con normalidad. Está bien. Mañana va a jugar”.

Plan con Benzema

“El plan es recuperarlo sin forzar. No jugará el miércoles y veremos si juega el domingo. Si no juega el derbi no irá con Francia”.

Cambio de sistema

“No lo contemplo. El sistema es el mismo. Puede ser que Hazard no tenga la racha de gol de Benzema, pero le voy a pedir la misma actitud que contra el Celtic”.

Karimdependencia

“Hay porque marcha muchos goles. Si no hay Karimdependencia tendremos Viniciusdepencencia o Rodrygodependencia. Ser dependiente de un jugador es positivo. Tenemos mucho adelante y nos puede ayudar Mariano. Tenemos recursos para tener esta racha de gol”.

Recambio natural de Benzema

“Recambio natural para Karim no lo tenemos porque es el mejor delantero del mundo, pero se puede suplir con otros jugadores”.

Ceballos titular

“Puede ser”.

Vinicius

“Es más continuo. Es más difícil que pueda fallar delante de la portería. Sigue manteniendo la buena actitud con mucha humildad y quiere mejorar cada día”.

Fútbol de toque

“No lo sé, puede ser una moda de los últimos años. El fútbol poco a poco está cambiando y hay más verticalidad en todos los países. El fútbol de posesión no está tan de moda con antes”.

Rotaciones

“Tenemos muchos datos y hay que tenerlo en cuenta. Hay cosas que pueden confirmar lo que mis ojos ven. Si veo que el jugador está cansado y los datos dicen lo mismo, el jugador va a descansar. Si yo veo que está bien en el campo y los datos dicen que está cansado, el futbolista juega”.