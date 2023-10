Ancelotti es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Parma

Carlo Ancelotti disfruta de unos días de vacaciones por el parón de selecciones y el entrenador del Real Madrid ha aprovechado los días de asueto para recibir un emotivo homenaje en Parma. Ancelotti ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad de la ciudad, que montó un gran homenaje para rendir tributo a uno de los mejores entrenadores de la historia. Ancelotti se emocionó tras pronunciar un bonito discurso después de recibir el galardón, Máster honorífico en Ciencias y Técnicas de la Actividad Motora Preventiva y Adaptada, a propuesta del departamento de Medicina y Cirugía.

«Es un verdadero embajador de nuestro país y nuestro territorio en el mundo. El hecho de que haya podido ganar en situaciones tan diferentes lo convierte en una verdadera leyenda», afirmó el rector el rector Andrei para homenajear la figura de un Carlo Ancelotti que además de ser leyenda del fútbol italiano también lo es a nivel mundial.

Ancelotti, doctor honoris causa

Carlo Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia y su extenso palmarés lo deja claro. Además, el italiano es el único técnico en ganar la Liga en cada una de las cinco grandes Ligas además de ganar cuatro Champions League. Esto le ha hecho ser nombrado doctor honoris causa en ciencias y técnicas de actividad preventiva y adaptada por la Universidad de Parma.

El palmarés de Carlo Ancelotti es uno de los más exitosos de cualquier entrenador en la historia del fútbol. El ahora entrenador del Real Madrid ha ganado un total de 26 títulos a lo largo de su carrera entre las que destacan cuatro Champions League, dos de ellas la Décima y la Decimocuarta con el Real Madrid. Además, Ancelotti ha conseguido ganar las Ligas en España con el club blanco, la Premier League con el Chelsea, Bundesliga con el Bayer de Múnich y la Ligue 1 con el PSG. Esto le hace ser el único en ser campeón en las cinco grandes ligas de Europa.

Las palabras de Ancelotti

Carlo Ancelotti quiso pronunciar unas palabras tras ser investido doctor honoris causa. «Recibo este título y algunos dirán que he hecho pocos exámenes. En realidad he hecho muchos y cada tres días hago uno. Exámenes en los que me juzgan. Les diré a mis jugadores que ‘pueden llamarme doctor’», afirmó el entrenador del Real Madrid.

Carlo Ancelotti también afirmó que: «La fuerza del fútbol no está en el individuo, está en el colectivo. No es el trabajo, es más la pasión, que ha permitido dedicarme al fútbol 44 años y que no se puede comprar en el mercado. La imprevisibilidad de este deporte me da una pasión fuerte. Nunca ha representado un sacrificio ni un trabajo. Era así a los 15 años, todavía es como soy hoy. Si no tienes pasión, no puedes expresarte al 100%».