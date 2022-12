Ancelotti: «No saldrá de mi boca decir que Messi es el mejor de la historia»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará el viernes a Valladolid y Real Madrid en el estadio José Zorrilla. Este será el último partido que disputen los blancos en un 2022 que pasará a la historia de la entidad madridista. El italiano explicó que tienen que mejorar en defensa y espera ver la mejor versión de Benzema.

Momento del equipo

«El equipo está bien. Los que han entrenado lo han hecho bien. Hemos recuperado bien a Benzema, que es importante. Los que han vuelto hoy han hecho un plan individual, pero todos están bien salvo Mariano, que tuvo un esguince».

Benzema

«Ha vuelto el 10 de diciembre tras las vacaciones. Cuando ha vuelto estaba bastante bien. Ha ido mejorando y ahora se encuentra muy bien. Tiene mucha ilusión de volver. Creo que va a mostrar toda su calidad».

Calendario

«Evaluar lo que va a pasar es bastante complicado. El calendario exige mucho. Tenemos la Supercopa de España y muchos partidos. Hay que evaluar a cada jugador. Pueden jugar mañana, pero individualmente hay que meterlos en una buena condición. Así haremos con cada futbolista. No hay días libres, pero individualmente lo tendrán porque es importante».

Hazard

«Lo veo bien y mejor que antes del Mundial. Tengo que utilizar a toda la plantilla y Hazard será uno de los que jugarán más».

Brasil

«Si tienen interés no lo sé, pero mi situación es bastante clara. Me quedo aquí mientras esta aventura pueda continuar. Nunca le diré al Real Madrid que pueda irme».

Ceballos y Asensio

«Es una situación que no me preocupa. En este tiempo se valorará todo. Hasta junio confío en estos jugadores. Si renuevan estoy contento y si piensan que lo mejor es salir estaré contento también».

Messi

«Lo ha hecho muy bien. No sé si es el mejor de la historia. No va a salir eso de mi boca porque he disfrutado de muchos jugadores buenos».

Endrick

«Le he visto el año pasado. Es un gran talento. Se podrá incorporar en 2024».

Portería a cero

«Hay que arreglar el aspecto defensivo. Hemos defendido peor que el año pasado. En la segunda parte de la temporada hay que defender mejor».

Benzema y Francia

«No entro en la decisión que han tomado. Ahora ha vuelto un jugador que tiene mucha ilusión y motivación. En la primera parte no ha hecho lo que han querido y ahora espera hacerlo».

Mercado

«Está cerrada la entrada, no necesitamos jugadores. La salida no lo sabemos, sobre todo lo que juegan menos. Si comparamos con final de diciembre del año pasado yo creo que estamos mejor. Ojalá en 2023 se repita lo de 2022 o mejor».

Estilo de juego

«El juego de toque es una parte importante. No hay una sola manera de jugar al fútbol. Es importante leer las situaciones de juego de los partidos, que pasan muchas cosas. No se puede solucionar sólo con el toque. El fútbol de toque seguirá porque es una parte importante del fútbol».

Descuentos

«Hemos tenido muchos minutos de descuentos. Antes o después llegaremos al tiempo efectivo, que es lo más sencillo».