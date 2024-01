Ancelotti: «Mejor no se puede hacer en la primera vuelta»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu después de la victoria del Real Madrid sobre el Mallorca por 1-0 gracias a un golazo de cabeza de Antonio Rüdiger en el tramo final de encuentro.

El técnico italiano empezó hablando del gol de Rüdiger:»En este primer tramo hemos marcado muchos goles a balón parado. El cuerpo técnico, no yo, está trabajando muy bien en esto. Tenemos grandes lanzadores y grandes rematadores. Hay partidos como el de hoy donde el balón parado te puede dar ventaja. Ellos han defendido muy bien. Nosotros tampoco hemos jugado a nuestro mejor nivel. Nos ha faltado frescura».

«Creo que ha aprovechado las lesiones. Está a un nivel muy alto a nivel de continuidad. Es un seguro atrás. Es muy fuerte y va siempre bien a los duelos», confirmaba el italiano sobre el central alemán.

Sobre Vinicius, Ancelotti afirmó que «no estaba pactado el cambio de Vinicius. La duda era si empezar el partido o sacarlo después. La idea era darle 60 minutos que le viene bien».

La gran defensa del Madrid

«Cuando marca Bellingham es un plus. Pero ha faltado frescura y acierto. También a él, como a Rodrygo y Vinicius», señaló Ancelotti.

«Me hace feliz que nos metan pocos goles. Hay compromiso. El problema defensivo no es problema de calidad. Es compromiso del equipo. El problema que tuvimos contra el Atleti lo hemos arreglado bien», confirmaba el técnico italiano.

Arda y Brahim

Sobre Arda Güler: «Está muy tranquilo. Está muy contento de volver a entrenar con el equipo. Calma con él porque tiene 18 años. Va a ser muy importante en el presente y en el futuro. Hay que tener paciencia. Todos debemos tenerla. La calidad está ahí. Yo tengo paciencia. Y él también».

Sobre Brahim: «Está en un momento muy bueno. Ha aportado hoy también. No sé como pudo fallar ese gol. El remate de cabeza no es su gran cualidad. Joselu también ha aportado algo distinto a un equipo que sufría».

El debate en la portería

«Va a ser una Liga muy pelada hasta final de temporada. No se tenía en cuenta a un Girona que lo está haciendo muy bien», confirmó Ancelotti sobre la revelación de la Liga EA Sports.

Sobre el debate en la portería también habló el entrenador del Real Madrid: «Un portero tendremos en la portería. Veremos a ver. No hago la reflexión. Kepa tuvo problemas y por eso jugó Lunin. El próximo lo va a jugar Kepa en Copa. En Arabia veremos».

«Tengo en cuenta que en el pasado hemos tenido problemas en enero. Vamos a recuperar a Camavinga y Mendy para el siguiente partido. La plantilla está volviendo. Tengo la confianza de que podemos hacerlo mejor», dijo Carlo sobre las lesiones.

Evaluación de la primera vuelta

«Podemos hacer una evaluación buena. Mejor no se podía hacer. Esto es parte del pasado. Tenemos que mirar adelante», confirmó Carlo Ancelotti. «Haremos rotaciones contra la Arandina. Algunos canteranos estarán en la convocatoria. Prioridad a los que no han jugado hoy. Quizás meta a un central con Nacho».

«Los goles encajados contra el Atlético nos han abierto los ojos. Hemos arreglado el equipo manteniendo los centrales en el área de penalti», señaló Ancelotti. Sobre Muñiz Ruiz, el italiano dijo que «es joven y tiene calidad. Han sido pequeños detalles de tarjetas. Nosotros hemos protestado demasiado. Esto no es bueno. No me gusta que nos saquen tarjetas por protestar».