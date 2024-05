Ancelotti: «Lunin ha hecho una temporada fantástica, pero Courtois es el mejor portero del mundo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Alavés. Los blancos, tras celebrar el pasado domingo el título de Liga número 36, se centran en seguir preparando la final de la Champions que enfrentará a los madridistas con el Dortmund el próximo 1 de junio en Wembley.

Ancelotti comenzó explicando como afronta el partido contra el Alavés: «Hay que tener buena dinámica y mañana jugarán los que descansaron contra el Granada. Hay que aprovechar estos partidos para tener ritmo y motivación.

Sobre la portería, el italiano fue claro: «El objetivo es llegar con toda la plantilla a tope. Los jugadores que han vuelto hace poco necesitan minutos para coger ritmo. Por lo que aprovecharemos estos partidos para que jueguen. Antes de la final tomaremos la decisión definitiva. Queremos que Kepa juegue, no va a ser tan sencillo porque no hay tantos partidos, pero lo estamos pensando. Lunin ha hecho una temporada fantástica y Courtois es el mejor portero del mundo cuando está a su nivel. Yo hablo con los jugadores y les entiendo».

Ancelotti también habló de la opción de Bellingham de ser el máximo goleador: «No pensamos en eso. Jude ya ha logrado el objetivo. Que sea o no máximo goleador no es tan importante. Ha hecho una temporada fantástica. Era su primer año aquí y nadie lo esperaba».

Sobre la continuidad de Nacho, explicó que «tiene la decisión en sus manos». «Puede hacer lo que quiera», añadió. Sobre los que más le han sorprendido dijo que «Fran García, Joselu, Brahim…». «Hay jugadores que podían aportar más si les hubiese dado más minutos, como Ceballos o Arda. Me ha sorprendido a nivel general», comentó.

Ancelotti habló de quién puede ser entrenador de esta plantilla: «Hay calidad. Uno puede ser entrenador, pero después tiene que tener ganas. Teniendo en cuenta las dificultades que hay, hay muchos jugadores que no quieren hacerlo. Carvajal, Nacho, Ceballos, Kroos o Modric pueden serlo, siempre que tengan ganas».

El italiano también habló de Rafa Marín: «Es una experiencia importante antes de llegar al nivel del Real Madrid. Es una experiencia importante tener minutos de calidad en la élite».

«Todavía no, pero está progresando muy bien. Necesita tener minutos, ojalá pueda llegar a tope», comentó sobre Eder Militao. También habló de las opciones que tiene Tchouaméni de estar en la final: «No tiene muchas opciones, pero no está descartado. El pie no le duele mucho. Es distinto al último problema que tuvo».

«Estoy mejor que nunca. La luna de miel sigue. Ruedas de prensa sin presión, estáis demasiado cariñosos, pero el problema es ese, que antes o después el palo llega», aseguró.

Para finalizar, habló de su momento más complicado de la temporada: «El más difícil fue cuando perdimos contra el Atlético, pero desde ese día entendimos que algo teníamos que cambiar y lo hicimos. Fue un periodo muy corto. La temporada está siendo bastante sencilla gracias a los jugadores».