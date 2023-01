Ancelotti: «Lo que le ha pasado con Vinicius es lamentable»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los blancos remontaron el gol de Morata gracias a los tanto de Rodrygo, Benzema y Vinicius. Los blancos siguen vivos en la competición copera.

Victoria

«Ha sido un partido muy difícil, sobre todo la primera parte. El Atlético ha jugado un buen partido. Hemos reaccionado en la segunda».

Charla en el descanso

«No necesitaba enfadarme, contra el Villarreal sí lo hice. El equipo no ha jugado bien, pero confiaba en los recursos. El ritmo ha sido bajo. Hemos sufrido el hecho de que el Atlético manejaba bien el balón. El partido ha sido complicado. La segunda parte ha estado muy bien, la afición ha empujado y hemos remontado. Es difícil de entender como un equipo que juega tan mal la primera parte, juega tan bien la segunda».

Juego del Atleti

«El Atleti ha jugado muy bien. Correa y Griezmann han jugado bien entre líneas. Ha sido difícil para nosotros».

El Madrid siempre cumple

«Es una temporada muy exigente, para mí es demasiado. Esto nos cuesta lesiones. Pero nosotros no podemos hacer nada, tenemos sólo que jugar. Nada más».

Una sonrisa

«Estoy contento y pensando en el próximo partido».

Vinicius

«Vinicius ha estado focalizado en el partido, con ganas de jugar y de ayudar al equipo. Tenía mucha ilusión y ganas de volver frente a su afición. El gol que ha hecho ha sido el premio. Lo que ha pasado es lamentable y se queda atrás de nosotros».

Resurrección

«Ha sido más compromiso por parte de todos. El banquillo nos está ayudando mucho. Necesitamos que todos puedan aportar. Ha sido un partido muy complicado contra un rival que jugó mejor la primera parte. Después, pusimos toda la energía y pudimos remontar con la calidad individual y con el apoyo de nuestra afición».

Rodrygo

«No tenía un problema muscular, le molestaba el tendón de Aquiles. Ha hecho un gol fantástico con su calidad. Lo que es muy complicado lo hace muy sencillo. Es un jugador muy importante para nosotros».

Arbitraje

«Lo he visto muy lejos. Lo de Savic me parecía una amarilla clara. El Atlético ha jugado muy bien. De una manera muy distinta».

Transición con Modric

«Meter a Modric y Kroos en el banquillo me cuesta. También me cuesta tener jugadores que lo están haciendo muy bien. No es una transición complicada, es una transición. Con jugadores de este nivel es difícil».

Continuidad de Ceballos

«Para el éxito de un club es importante que el club haga su función y los jugadores el suyo. Es un jugador que está aportando mucho».

Calendario

«Es demasiado exigente, pero es lo que hay. Este calendario no te permite recuperar jugadores. Tenemos que mirar a la cantera, hoy lo hizo Mario Martín».