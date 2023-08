Ancelotti: «Lo de Militao no tiene buena pinta, no descartamos nada»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Athletic en San Mamés. Los blancos sumaron los tres primeros puntos de la temporada gracias a los goles de Rodrygo y Bellingham. Los del italiano se mostraron muy superiores al conjunto vasco y muy sólidos en defensa. La mala noticia la dejó Militao con un problema en la rodilla izquierda.

Militao

«Ha sufrido un esguince de rodilla. No tiene buena pinta. Lo vamos a evaluar en las próximas horas. Ojalá no sea grave. No descartamos nada».

El partido

«Hicimos un gran partido. Pusimos intensidad en la primera parte. En la segunda bajamos el ritmo y perdimos el control, pero estuvimos bien»,

El esquema

«Bellingham es un fuera de serie. El equipo se encuentra cómodo jugando de esta manera. Ha trabajado muy bien en las bandas. Los tres de arriba sin peligrosos».

Rodrygo

«No lo sé. Son muy jóvenes. Están progresando y tienen que seguir así. Es un jugador importante que tiene características diferentes a Joselu. Puede jugar por fuera. Han combinado muy bien Si hay Joselu tenemos que adaptar el juego por fuera, que puede ser con Valverde o Carvajal. Rodrygo, como Vinicius, se están adaptando muy bien y tienen mucha calidad».

Lunin y Kepa

«Lo ha hecho muy bien. Ha estado muy tranquilo y concentrado. No ha tenido oportunidades de demostrar su calidad. Pero ha enseñado seguridad y Kepa no es jugador del Madrid».

Mejoría defensiva

«Cuando el equipo tiene compromiso colectivo y actitud, somos mucho más contundentes. Estaba bien colocado y ha ido fuerte en los duelos. Así sufres menos».

Suplencia de Kroos y Modric

«Son parte de una plantilla de jugadores que juegan en el centro del campo con mucha calidad. No puedo decir que van a ser suplentes. La próxima semana puede cambiar».

Bellingham

«Es un jugador con mucha personalidad. Se adapta muy rápido al sistema del equipo. Tiene una personalidad muy fuerte. Parece que lleva mucho tiempo con nosotros. Es un jugador de un nivel muy alto».