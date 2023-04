Ancelotti: «Hoy ha bajado un poco la temperatura de la caldera, pero el miércoles estaremos a tope»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, que se adelantaron dos veces, terminaron perdiendo por 2-3 contra los amarillos, demostrando que la Liga por Chamartín molesta más que otra cosa.

El partido

«Ha sido un partido difícil en el que nos ha costado mucho recuperar el balón porque ellos lo manejaban bien. Hemos tenido la oportunidad para ir 3-1 y bajar el ritmo del partido, pero no ha pasado. No hemos defendido bien, se puede defender mejor. Nos ha costado estar motivados al cien por cien y eso es bastante normal. Pero tendríamos que haber estado mejor en el campo. No hemos estado ordenados. No hemos acertado para hacer el 3-1 como en los últimos partidos».

Cero dudas

«Esto no deja ninguna duda para el miércoles. Se sabía que podía ser un partido muy complicado, pero el miércoles es otra historia. Hoy ha bajado un poco la temperatura de la caldera, pero el miércoles estaremos a tope».

Rotaciones

«Era inevitable rotar un poco al equipo porque el desgaste contra el Madrid fue muy alto».

Equilibrio

«Nos ha costado recuperar el balón. No hemos estado equilibrados. Hay que decir que el Villarreal maneja muy bien el balón. Nos hemos adelantado dos veces y no supimos acabar el partido».

Tchouaméni

«Todos los jugadores han tenido un nivel más bajo de lo normal. Era complicado tras el partido contra el Barcelona. Nos duele, pero no me gusta hablar de jugadores de manera individual».

El árbitro

«Tengo que reconocer que no hemos jugado como se tenía que jugar. Todos están bien. Se podía hacer mejor. No merecíamos perder, tuvimos muchas oportunidades. Nos ha faltado el equilibrio que tuvimos. Las faltas reiteradas son amarilla y no se puede sacar tras nueve faltas, es demasiado».

El Chelsea

«Lo que menos me ha gustado ha sido la falta de equilibrio. El partido del miércoles es otra historia».

Once del Camp Nou

«Se puede repetir, sí. No he cambiado pensando en el Chelsea, las hice porque el partido contra el Barcelona nos desgastó».

Falta de energía

«Preparar partido entre dos partidos que son muy importantes es mucho más complicado».

La Liga

«No se van a bajar los brazos. Tenemos 10 partidos y vamos a pelear lo máximo».

Cuatro atacantes

«El equilibrio es muy importante y a veces planteas un partido para que no haya mucho equilibrio. Hay que tener en cuenta los pros y las contras. A veces queremos un partido abierto. Nos costó más que contra el Valladolid por la recuperación. Si pongo los cuatro delanteros es porque pienso que el equilibrio no es lo más importante».