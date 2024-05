Ancelotti: «Estoy muy orgulloso del compromiso de los jugadores»

Carlo Ancelotti celebró al máximo el título de Liga conseguido por el Real Madrid y protagonizó varios de los mejores momentos en los festejos del equipo blanco este domingo. El entrenador italiano cantó con la afición, bailó con Camavinga, se fumó un puro para repetir su icónica foto… Ancelotti ganó su segunda Liga en España y la celebración tenía que ser a lo grande.

«Cibeles siempre es así, ya que estamos aquí tenemos que celebrar con la afición, que siempre nos ayuda», comentó Carlo Ancelotti una vez terminada la celebración, ya cuando tanto él como sus jugadores se habían bajado de la pasarela que se colocó en la Plaza de Cibeles para llegar a la diosa y que Nacho le pusiera la bufanda y la bandera del Real Madrid.

«Ahora viene lo bueno», añadió Ancelotti en referencia a que todavía queda una final de Champions por disputar, el momento más importante de toda la temporada. Antes, eso sí, el italiano disfrutó al máximo de esta celebración. Y es que Carlo primero cantó el himno de la Décima en la Puerta del Sol, después fue protagonista en todos los discursos (de Florentino Pérez, de Isabel Díaz Ayuso, de José Luis Martínez-Almeida…) y más tarde, ya en Cibeles, pidió a Camavinga bailar con él.

«Muchas gracias por vuestra ayuda esta temporada. Os quiero mucho. Hala Madrid. Yo tengo un sueño. Quiero bailar con Eduardo Camavinga. Música maestro», dijo Ancelotti en la gran celebración con la afición. Preguntado por los periodistas si le había faltado alguna canción por cantar, Carlo repitió que él «hoy quería bailar con Camavinga, es mi sueño cumplido».

«Orgulloso del compromiso que ellos (los jugadores) tienen, el objetivo es volver», mantuvo el técnico italiano, ya el segundo entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid. Tuvo tiempo también para bromear con los periodistas cuando le recordaron que esta vez no le mantearon sus jugadores. «Si me mantean y me caigo, me mato».

La gran fiesta de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti volvió a ser uno de los protagonistas de la celebración, y no sólo por repetir su foto con el puro y las gafas, sino también por bailar con Eduardo Camavinga. El técnico italiano cumplió con las expectativas puestas sobre su persona en la celebración del título de Liga. A la llegada del Real Madrid a Cibeles, los jugadores fueron pasando uno a uno por el micrófono.

Cuando le llegó el turno al entrenador, que era uno más, pidió bailar con Camavinga. «Yo tengo un sueño, quiero bailar con Eduardo Camavinga. Música, maestro», dijo el preparador transalpino. Ambos repitieron la imagen de 2022 durante la celebración de la Champions League de París sobre el verde. Estaban Vinicius, Camavinga y Rodrygo bailando y apareció Ancelotti para bailar con ellos, como uno más.

Las palabras de Carletto desataron las risas de sus jugadores. Camavinga aceptó la invitación de su entrenador y se pusieron a bailar delante de los miles de aficionados presentes en Cibeles. El francés llevó la voz cantante en el baile. El resto de futbolistas se sumaron a la fiesta y comenzaron a dar la vuelta a la diosa Cibeles mientras movían el esqueleto antes del colofón final, de que Nacho engalanara la Cibeles con la bufanda y la bandera del Real Madrid.