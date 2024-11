Ancelotti: «Especular con la salud mental de Mbappé me parece feo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Municipal de Butarque a Leganés y Real Madrid. Los blancos vuelven a la competición tras el parón de selecciones. Los madridistas necesitan seguir ganando en Liga para no alejarse del Barcelona.

Ancelotti comenzó hablando del equipo: «Están bien. Los que han vuelto no tienen problema. Hay que confirmar las buenas sensaciones que hemos tenido en los últimos partidos. Las sensaciones son buenas y ojalá mañana pueda salir un gran encuentro».

Sobre los laterales, explicó lo siguiente: «Valverde es una opción, pero no la única». «No es difícil, es sencillo elegir. Mi responsabilidad es poner el mejor equipo posible. Eso he hecho en cada partido. La cantera es una parte importante de este club. No quiero dudar de la planificación del club, me parece muy buena, es una parte muy importante. Muchos han estado, están y estarán. Darles minutos no es el objetivo del club. Tener cariño a la cantera es importante, han salido muchos jugadores. Miramos a muchos jugadores, pueden estar listos algún día para el Madrid», comentó sobre la cantera.

Ancelotti también habló de Mbappé: «Ha podido entrenarse bien, ha mejorado su condición. Ojalá pueda mostrar todas sus cualidades, que son muchas. Nunca me ha perdido jugar en una posición. No tienen una posición fija en el campo y pueden cambiarse dependiendo del partido. A mí no me parece que tenga ningún problema de salud mental o, por lo menos, no lo muestra. Especular con esto me parece feo. La mala racha la tienen todos los grandes delanteros. La racha antes o después llegará. Mañana terminará la racha sin marcar goles. Tiene una calidad descomunal».

«Ha trabajado con los otros, nos hemos centrado en la defensa, con Raúl Asencio, Mendy, probando laterales derechos… No le voy a enseñar a jugar de delantero, él me puede enseñar a mí. ¿Necesita trabajo defensivo Mbappé? Yo creo que no», añadió.

«Está muy bien. Está preparado y físicamente preparado. Está muy animado», explicó sobre Asensio. «Mi idea es poner el mejor equipo cada partido. Lo haré mañana y lo haré el miércoles», aseguró.

Sobre la importancia de los jóvenes, comentó lo siguiente: «Algunos están tomando más responsabilidades. Es un proceso, necesita tiempo, en este sentido hemos perdido la pieza más importante como es Carvajal. Pero la responsabilidad de los jóvenes necesita tiempo, son conscientes. Intentarán progresar rápido en este sentido».

Ancelotti también habló de Brahim: «Ha vuelto muy bien de la lesión. Aprovechó el parón para jugar. Va a ser muy importante para nosotros. Ya lo fue el año pasado y lo será este, pero con más protagonismo»