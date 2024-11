El Real Madrid prepara el partido contra el Leganés con seis bajas y Lucas Vázquez acelera para Anfield

El Real Madrid completó la última sesión previa al encuentro contra el Leganés con seis bajas. Alaba, Militao, Carvajal, Rodrygo, Lucas y Tchouaméni no se pudieron ejercitar junto a sus compañeros. Por ello, Carlo Ancelotti tuvo que apostar por muchos jugadores de las categorías inferiores para poder completar la sesión. Fran González, Súnico, Mestre, David Jiménez, Asencio, Cristian David, Yañez, Gonzalo y Diego Aguado se entrenaron con el primer equipo.

De todos estos canteranos, el que estará seguro con el primer equipo, además de Fran González, que hará las labores de tercer portero, es Asencio. De hecho, el central tiene muchas opciones de ser titular contra el Leganés en estadio Municipal de Butarque. Hay que recordar que debutó con el primer equipo frente a Osasuna dando una asistencia a Bellingham y cuajando un grandísimo encuentro.

Por otro lado, Lucas Vázquez, que no estará contra el Leganés, se entrenó en el campo anexo con un único objetivo: llegar a Anfield. El gallego corrió y disparó a puerta, demostrando que la lesión muscular que sufrió contra Osasuna está muy cerca de superarse.

Lucas está poniendo todo de su parte para poder llegar a este trascendental partido, donde todos se juegan mucho, ya que un mal resultado podría dejar víctimas, pero al mismo tiempo todos saben que es un riesgo mayúsculo que el canterano madridista y tercer capitán del club blanco fuerce ante los ingleses ocupando un lateral derecho

Lucas tuvo que ser cambiado al descanso tras sufrir una lesión que le llevó a estar varios minutos sobre el césped para no dejar al equipo sin cambios, puesto que Ancelotti ya había usado dos ventanas. Al gallego se diagnosticó una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda y su tiempo de baja estimado era de un mes. Por lo tanto, su objetivo era llegar al encuentro contra el Girona. No obstante, está tratando de recortar plazos, aunque no dejará de ser un riesgo que pueda jugar en Anfield.