Ancelotti: «Me enfado cuando Vinicius arriesga un poco, pero me ilusiono muchas más veces»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al encuentro que ganó el Real Madrid ante el Almería en la jornada 2 de Liga. Bellingham, con dos dianas, dejó claro que en estos momentos es el líder del equipo. Vinicius puso la guinda con un golazo. Lo necesitaba el brasileño. Los blancos suman seis de seis.

Bellingham

«Creo en la madurez y en su personalidad. Le ha ayudado estar en Alemanía. Se está adaptando muy bien a la Liga y a nuestro estilo».

La defensa

«Nos han sorprendido en una primera contra perfecta. No perdimos el control ni la cabeza. Hemos tenido mucha movilidad. No hay posición fija y esto descoloca al rival. Esto nos permite tener posibilidades».

El rombo

«Nos pusimos con un bloque más bajo cuando entraron Luka y Camavinga. A nivel defensivo no te permite controlar las bandas, pero a nivel ofensivo hay muchas opciones».

Lunin

«Ha jugado muy bien, como ante el Athletic. Tenemos confianza, como con Kepa. Jugará antes o después».

Kroos y Modric

«Kroos ha jugado un partido muy bueno y con mucho control. Modric también manejó bien los tiempos del partido. Pueden jugar algunos minutos menos, pero serán protagonistas».

Reto a Vinicius

«No hay retos a ninguno. Lo están haciendo bien. Podemos crear oportunidad. Ojalá puedan seguir. En otros partidos tendremos menos oportunidades. Tenemos a Joselu, que tiene otras características para cuando el partido esté cerrado».

Reprimenda a Vinicius

«Le dije que era una pérdida innecesaria. Me ha contestado y le dije que no tenía que perder el balón. Lo entiendo. Me enfado cuando arriesga un poco, pero me ilusiono muchas con él».

La cámara en el vestuario

«La cámara no entra porque tenemos el derecho de que no entre. Si está obligada a entrar me redujo el sueldo para que no entre».

El calor

«Estamos acostumbrados. No tenemos ventaja ni desventaja. Los dos equipos lo hemos manejado bien. Ha sido un partido intenso de ida y vuelta. Han jugado un muy buen partido».