Ancelotti: «Le doy un 6 a la pretemporada»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid en Orlando contra la Juventus, por 3-1, en el último test de los blancos antes del inicio de la Liga. La gira americana para la entidad madridista termina con dos victorias y dos derrotas.

Aspecto a mejorar

«Ha sido una pretemporada buena. El equipo ha mostrado dos facetas. Tenemos que mejorar en el aspecto defensivo. El equipo no está acostumbrado a defender con un rombo. Sobre todo en los últimos dos partidos. Bajar el bloque puede ser una solución. Me quedo con lo bueno. Las oportunidades que hemos tenido. La fragilidad es lo malo».

Acierto

«En pretemporada puede pasar esto, que no tenemos acierto. Porque el equipo está cansado y hemos viajado mucho. La frescura que tiene que tener un delantero al finalizar no la tenemos en estos momentos. Hoy Vinicius ha manejado muy bien la posición, a veces por fuera y a veces por dentro, y ha marcado un gol fantástico. He visto muchas cosas buenas. A nivel ofensivo no hay problema, a nivel defensivo tenemos que mejorar».

Nota

«Le doy un 6 a la pretemporada. Hay cosas que probar en este período. Creo que es bastante evidente lo que tenemos que arreglar».

Control

«No hemos tenido el control total en los cuatro partidos, pero hemos sido frágiles. No hemos estado bien colocados atrás y no hemos tenido vigilancias. Es verdad que muchas veces la presión tras pérdida ha sido buena, pero cuando el rival salta la primera presión es donde tenemos más dificultades».

Ataque

«Me ha gustado mucho. Joselu, Vinicius o Rodrygo también han aportado algo en estos partidos. Crean muchas soluciones. Hay que arreglar el aspecto defensivo que es lo me preocupa más».

Fran García

«Mendy tiene para dos semanas. Fran García ha jugado muy bien, es un jugador que tiene mucha energía, que llega bien a línea de fondo, mete centros muy buenos y creo que es un jugador fiable. Tiene que mejorar pero no es un aspecto individual, es colectivo».

Vinicius

«No le cuesta. Hoy lo bueno es que ha manejado muy bien la posición. Al principio ha tenido más dificultad para jugar por dentro. Luego por fuera ha empezado a crear peligro. Está mejorando».

Aspecto defensivo

«Es evidente lo que tenemos que arreglar. Trabajaremos ahora el aspecto defensivo. Es muy evidente la falta de equilibrio. Tenemos que arreglarlo. Si te salen de la presión tienes más espacios atrás. Ha sido una presión más forzada».

Arda Güler

«Hablar del aspecto médico para mí es bastante complicado. No es un problema serio, es un problema pequeño. Lo estamos evaluando. Lo malo es 1 mes».

Kroos y Modric

«Kroos como pivote sigue siendo un maestro. También Luka en el medio».