Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Rodrygo y Vinicius hicieron los goles de un equipo que mereció sentenciar en la primera mitad, pero no estuvo acertado y se terminó complicando. El italiano alabó el partido de los suyos, aunque reconoció que les faltó acierto.

Victoria por la mínima

«Creo que sí, por como hemos jugado. Lo hemos hecho muy bien y combinado, no hemos acertado en el último tiro. Son partidos que se complican si no aciertas, pero creo que hemos controlado y empujado más para no dejarles jugar cómodos».

Charla al descanso

«Pedía estar más compactos, no pensar que era fácil. A veces puedes perder la concentración, una carrera menos… Eso ha pasado al final de la primera parte».

Rodrygo

«Creo que su posición ha cambiado un poco, porque queríamos presionar más a los centrales. Ha combinado muy bien con Karim y con su calidad puede jugar en cualquier sitio».

Camavinga por Tchouamnéni

«Por buscar piernas frescas. Tchouaméni y Kroos han trabajado mucho, sólo por eso. Ha trabajado mucho».

Pleno de victorias

«Tenemos la oportunidad de acabar el grupo la semana que viene. Sería importante, pero hay que focalizar en el partido de dentro de tres días. El sábado algunos tendrán descanso».

Toque de atención

“Di un toque de atención en la segunda parte porque el partido no estaba acabado. Estos partidos son peligrosos porque no te adelantas y terminas encajando. Sólo concedimos una oportunidad en contra”.

Intensidad

“Este equipo se relaja cuando se puede relajar. Cuando tienes el partido controlado puede ser que hagas una carrera menos. Estoy satisfecho porque el equipo ha jugado bien. Han combinado bien los tres de ataque. Valverde combinó mucho, Kroos y Tchouámeni han controlado bien. La intensidad es muy importante, pero no siempre se puede tener”.

Rodrygo

“Ha cambiado un poco la posición, pero era sólo para fijar a los centrales. Con balón tiene una calidad extraordinaria y puede jugar en cualquier sitio. Su posición no era un cambio ofensivo, era meter más presión. Ha tenido un calambre en el gemelo y está bien”.

Benzema

“Ha estado muy bien. Ha sido determinante con su posición y su calidad”.

El mejor partido de Rodrygo

“Puede ser. Sigue progresando y teniendo más minutos. Lo merece con la progresión de todos los partidos”.