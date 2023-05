Ancelotti: «Cuando dije que Rüdiger iba a ser titular fue un malentendido»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará el Etihad a Manchester City y Real Madrid. Los blancos buscarán clasificarse de nuevo para la final de la Champions. En el estadio Santiago Bernabéu ambos equipos empataron a uno. Los madridistas necesitan ganar.

Un plan

«El de siempre. Hay que sacar lo mejor de nuestro equipo en lo individual y en lo colectivo. Se puede hacer mejor que en la ida y lo intentaremos hacer».

Un legado

«Para mí es estar con estos jugadores y podemos estar en otra final. Las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros».

Rüdiger

«Fue un malentendido. Pensaba que se hablaba de Rodrygo. Puede jugar Rüdiger o no. Lo que tengo claro es que si ganamos acierto la alineación y si no ganamos me equivoco. La idea de Valverde como extremo nos ha permitido ganar la Champions y los tres delanteros llegar a semifinales. No es una decisión sencilla, pero ya está tomada».

Penaltis

«No pensamos en esto. Pensar en esto sería equivocarse. Es difícil entrenar los penaltis, porque el ambiente es diferente. No pensamos en llegar a eso, pensamos en ganar antes».

Militao

«Como todos, está muy motivado. El tema de la concentración y la motivación no es esto. Si uno no está concentrado en una semifinal, no puede jugar al fútbol. La plantilla está muy bien. Llegamos a tope y no podía ser de otra manera».

Dinero de la Premier

«A los jugadores les entra en la cabeza la ilusión de poder jugar un partido así y la preocupación. Este es el pensamiento. Nadie piensa en quién se queda fuera».

¿Cómo está?

«Estoy tranquilo. Mañana será el día de la preocupación y de los malos pensamientos. Piensas que te puede marcar Haaland o De Bruyne desde fuera y lo que tengo que hacer es pensar en positivo. Estamos muy contentos de estar aquí. Para el Real Madrid es muy normal, pero no es nada sencillo».

Charla con los jugadores

«No lo sé. No lo pienso, es lo que sale. El coraje en estos partidos es muy importante. La presión es muy alta y a veces no tienes la personalidad para mostrar la calidad. Lo que quiero es un equipo que sea capaz de leer bien las situaciones del partido. Habrá que sufrir y aguantar».

¿Cómo parar a Haaland?

«En el partido de ida manejamos bien el balón desde atrás. Mañana será importante. Más balón significa menos riesgo defensivamente. No hacemos un equipo por un solo jugador. Hay que plantear bien el partido. Si tienen que marcar que lo hagan pronto, así recuperamos antes».

Palabras de Guardiola

«No es sencillo explicarlo, pero para el Real Madrid la Champions es especial por la historia. Por las primeras cinco Copas de Europa. Para todos es especial y eso marca la diferencia. Somos capaces de tener viva la historia con jugadores como Gento, Amancio o Di Stéfano. Los jugadores que han hecho la historia de este club no son olvidados».