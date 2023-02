Ancelotti confía en Gil Manzano: «Es un árbitro muy valorado en Europa»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi que enfrentará a Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, que llegan con la moral por las nubes tras goleada al Liverpool en los octavos de Champions, tienen que seguir sumando de tres en tres para mantenerse en la lucha por la Liga.

Claves

«Le veo bien. Salimos de la Champions con buenas sensaciones. El partido de mañana es especial ante un equipo que quiere ganar, como nosotros. Va a ser bonito, como el de la Copa del Rey».

Mismas Champions que Liga

«Todo el mundo sabe lo importante que es aquí la Champions. Esto no significa decir que no vamos a pelear por otros títulos, vamos a darlo todo para intentar ganar la Liga. En el curso de la historia no sé qué ha pasado, pero a día de hoy vamos a pelear por todo».

Momento del equipo

«Hay lesiones que son previsibles con el calendario que tenemos. El equipo ha mejorado y está mucho mejor. Podemos meter un partido con intensidad y no tenemos problema de hacerlo».

Tchouaméni y Kroos

«Están bien y pueden empezar el partido de inicio».

Nacho

«Lo veo muy bien y el próximo año lo que tiene que pasar es que los dos estemos aquí. Ojalá que sí».

Vinicius no se lesiona

«Es bastante raro. Hay que tener en cuenta la genética que tiene, hay que darle la gracias a sus padres. Luego, es importante la profesionalidad. Se cuida mucho antes y después de los partidos. Está muy focalizado en su trabajo y es lo que le permite jugar a un nivel muy alto sin lesiones»

Arbitraje

«En un derbi todos nos jugamos mucho. Estamos acostumbrados a enfrentarnos al Atlético, pero siempre es especial. En la Copa el arbitraje fue correcto, pero no sé cómo será mañana. Gil Manzano tiene la experiencia para pitar estos partidos».

Firmar la situación

«Quería llegar a este momento con ocho puntos de ventaja, ganar la Supercopa de España y ganar 0-5 en Anfield. No lo hemos hecho perfecto, pero sí bien. Ojalá se pueda recuperar».

Sergio Ramos

«El tema de la edad es como el de la juventud. Si un jugador cumple da igual su edad. Un entrenador tiene que evaluar lo que pasa en el campo cada día. Hay veces que se dice que el entrenador no apuesta por la cantera, pero yo aposté por Buffon con 17 años porque era muy bueno. Ha ganado la Champions un jugador con 39 años, que era Maldini, y que jugaba porque era mejor que otros».

Situación de Nacho

«A Nacho lo veo todos los días. Ha pasado malos momentos, pero no se ha quejado. Ha sufrido el periodo en el que no jugaba y siempre ha sido profesional. Cuando lo necesitaba estaba listo. Entiendo su malestar y el de todos, pero mi la única debilidad es que el Real Madrid esté contento y eso pasa cuando ganan los partidos. Lo siento por el resto de jugadores. Mañana jugará de lateral izquierdo».

Situación arbitral

«En este momento no hay corrupción en Europa. Los árbitros fallan y hay que aceptarlo».

Doble pivote

«Puede pasar. Mañana no lo sé, pero van a jugar juntos muy pronto».

Simeone

«Me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Se pueden aprender cosas. No he visto como trabaja él y me gustaría conocer su trabajo en el día a día. Me gustaría mucho saber como prepara el partido de mañana. Esto lo podemos compartir tras el encuentro. Me gusta como persona, porque es muy honesto, y es un entrenador que ha tenido mucho éxito. Gran parte del éxito del Atlético en los últimos años ha sido gracias a un entrenador que ha dado una mentalidad a un equipo bastante reconocible».

¿Qué queda por ver de Vinicius?

«Lo que muestra en el campo es lo que enseña en los entrenamientos. Lo ha trabajado mucho y ha mejorado mucho. El reto de Vinicius es seguir así con continuidad. Lo que destaca es que un jugador con esta calidad, a veces se paran un poco para recuperar».

Futuro de Ancelotti

«Yo creo que sí. Estoy bastante tranquilo. No tengo que renovar el contrato. Sólo tengo que ganar partidos».