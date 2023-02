Ancelotti y el ‘Caso Negreira’: «Que la gente dude no es bueno, el deporte tiene que ser limpio»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Osasuna y Real Madrid en El Sadar. Los blancos están obligados a seguir ganado en un duelo en el que no podrán contar con Kroos, Mendy y Benzema. El francés no está lesionado, pero no quiere forzar pensando en Liverpool. El entrenador italiano confirmó la titularidad de Modric y no quiso hablar del Caso Negreira.

Partido complicado

«Hay que afrontar el partido con compromiso y buena actitud. El equipo está bien y tengo buenas sensaciones. Hay que pelear mañana».

Benzema y Kroos

«No estará mañana Benzema. Tiene un poco de cansancio y preferimos que recupere bien. Kroos sale de una gripe. Vuelven Hazard y Courtois».

Imagen dañada

«Me preocupan preparar los partidos. Yo tengo que estar centrado en eso y otras personas en otras cosas. Que la gente dude no es algo bueno, ya que el deporte tiene que ser limpio».

Álvaro Rodríguez

«Lo está haciendo bien y sí puede entrar en dinámica del primer equipo. Tiene muchas cualidades».

Presión al Barcelona

«El objetivo es bajar la desventaja. El calendario es exigente y hay que preparar bien cada partido. De lo malo se puede pasar a lo bueno y viceversa».

Lesiones de Benzema

«Karim, después del Mundial, lo ha hecho muy bien. No está lesionado. Preferimos, sobre todo por la edad, darle descanso».

Liverpool

«Le conocemos muy bien, pero al partido de mañana le dedicamos 24 horas. Pienso en la alineación de mañana para el martes».

Ataque

«El once favorito de mañana no lo digo. Depende de los partidos. Mañana tenemos una delantera muy competitiva. Vuelve Vinicius, que lo está haciendo muy bien».

Modric

«Prefiere empezar el partido y mañana va a empezar el partido».

Plan para Benzema

«No estaría si fuese contra el Liverpool porque no queremos tomar riesgos. Vuelve de una lesión y es un cansancio distinto. Si fuese el partido contra el Liverpool no iba a jugar».

4-2-3-1

«Hay que adaptarse a jugar defensivamente a un 4-4-2 o 4-2-3-1. Hay veces no tenemos a Vinicius que defiende y hay que meter la línea de cuatro. Esa adaptación nos cuesta más. Con el poco tiempo que tenemos lo intentamos entrenar».

Gestión de la Liga

«Simplemente, pensamos en preparar cada partido como si fuese el último. Así lo hacemos».

The Best

«Somos tres entrenadores con mucho éxito. Los tres merecen ganar y lo hace sólo uno. El que no gana debe felicitar al que lo hace».

Rodrygo

«Será titular. No es competencia de Vinicius, ya que tienen que jugar juntos. Pueden jugar con un 4-4-2 donde los dos sean delanteros».