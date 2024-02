Ancelotti: «Carvajal lo hizo muy bien de central, no sé si lo voy a quitar…»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de ida de los octavos de final de la Champions que enfrentará a Leipzig y Real Madrid. Los blancos, con la Liga encarrilada, se centran en la máxima competición continental y su primer objetivo es lograr un buen resultado en Alemania que le permita clasificarse para cuartos el próximo 6 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. El italiano no dijo quién iba a ser el portero: «Yo lo tengo claro, no os preocupéis».

«Llegamos bien. Estamos en una buena racha y el equipo está motivado. Jugamos contra un rival muy potente y de calidad que juega con mucha intensidad. Hay que plantear un partido completo, defensiva y ofensivamente», comentó sobre el partido que le enfrentará al Leipzig.

Ancelotti también hizo un balance de la temporada: «No sé si es la mejor temporada de mi carrera, pero como racha sí. Veo a un equipo sólido y serio. Está motivado y con un buen ambiente. Todos aportan y no se queja. Todo está bien. Llegamos bien a pesar de las dificultades que hemos tenido».

«Si Vinicius es capaz de jugar como contra el Girona es un jugador que marca la diferencia. Tiene que ser constante durante los 90 minutos y eso es lo que más destaca de Vini, para mí», comentó sobre el brasileño.

Ancelotti también habló de Kroos: «Es difícil decir que es la mejor temporada, porque siempre es la mejor. Su porcentaje de pases es el mismo de siempre. Lo que más destaca es que juega en un equipo con mucha energía. Los jóvenes tienen una energía increíble».

«Mi motivación siempre es alta porque me gusta lo que hago. Vuelve la Champions y para el madridismo es la competición más importante. Vamos a competir, a luchar y no sé si a ganar. Empezaremos mañana en un partido duro y difícil», comentó.

«Si me lo dicen en agosto que a este partido llegamos así hubiera pensado que pasamos la fase de grupos. No hay que pensar en los que no están», aseguró

«Hay que respetar este tipo de decisiones y uno tiene que parar en lo más alto. Este año puede ser el momento más alto, pero también el próximo. Tiene un rendimiento muy alto y debe parar en ese momento, como el entrenador», explicó sobre Kroos.

Sobre la versatilidad de los jugadores, reconoció que «hay que convencer al jugador». «Cuando hablas con él se entiende rápido si quiere o no jugar en esa posición y casi todos me han dicho que sí porque quieren ayudar al equipo. Pero les pregunto y si no están convencidos no voy a forzarlo», comentó.

Sobre el sustituto de Bellingham, dijo que Brahim, que lo ha sido siempre, «es una buena pista». «También hay que tener en cuenta que no es un gigante. También Carvajal ha jugado muy bien, por lo que no sé si lo voy a quitar», dijo con una sonrisa.

Sobre la posibilidad de que Kroos vuelva a la selección alemana, dijo que «tiene el derecho de elegir lo que quiera». «Jugarla con Alemania le puede venir bien y lo respetamos», comentó.