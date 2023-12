Ancelotti: «Bellingham tiene una pequeña molestia, pero está para jugar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid en la previa de la jornada 15 de la Liga EA Sports que enfrentará al Real Madrid y al Granada este sábado en el Santiago Bernabéu a partir de las 18:30. El técnico italiano confirmó que Jude Bellingham jugará contra el Granada a pesar de las molestias sufridas que no le permitieron entrenar con el grupo este viernes.

«El objetivo es seguir con la buena racha. Seguir mostrando compromiso y nuestra calidad. El compromiso colectivo ha sido la clave», comenzó afirmando el entrenador del Real Madrid.

Ancelotti también confirmó que Jude Bellingham estará contra el Granada: «Mañana está para jugar Bellingham. Ha tenido una pequeña molestia, pero está bien y jugará. No hemos querido arriesgar en el entrenamiento».

«Es un problema general de lesiones. No es solamente nuestro. Es un calendario que aprieta mucho en este período. Se deciden muchas cosas en Liga y Champions. Tenemos que aguantar. Está siendo una oportunidad. Han podido mostrar su calidad los jugadores con menos minutos», comentaba Ancelotti sobre el calendario.

Kepa vuelve a la lista

«Kepa está disponible. Luego hablaré con él. Por primera vez ha tenido el alta. Seguimos con Lunin y luego tendrá una semana para preparar bien el partido con el Betis. El calendario es así. Quería destacar el partido que nos pusieron el jueves 21 a las 21:30 en Vitoria. Hará bastante frío. Es lo que hay. Se podría jugar antes. Tenemos jugadores que viajan fuera para festejar la Navidad. No tiene sentido meter el partido a las 21:30 el día 21», criticó Ancelotti.

«Es complicado decir donde aporta más Valverde. Aporta lo ponga donde lo ponga. Es un mediocentro muy completo. Aporta en muchas facetas. Es una pieza fundamental para nosotros», señaló Ancelotti sobre Valverde.

«Bellingham y yo nos parecemos en las uñas. Es muy respetado en el equipo. Estamos encantados con él. No solamente por goles. Nunca le hemos pedido a Bellingham que marque goles. Tiene una facilidad para llegar en el momento justo. Llegará el momento que no marque. Tiene nuestro respeto con goles o no. Su adaptación al vestuario ha sido muy buena. Es muy humilde. El nivel de ego de esta plantilla es muy bajo. Es sencillo entrar para los jóvenes. Tiene muchas ganas de Kaká», volvió a comentar Ancelotti sobre Jude.

Posible bajón

«Quién sabe si habrá bajón. No sabemos si llegará mañana. El fútbol cambia muy rápido. No lo podemos plantear. Sabemos que va a llegar el momento de dificultad», afirmó Ancelotti.

«Rüdiger en todos los partidos ha mostrado mucha concentración y mucha inteligencia. Su descanso lo vamos a ver. Un central perfecto para nosotros. Kroos tomará su decisión. Es muy querido aquí y lo sabe. Sigue con la continuidad y la calidad en el juego habitual. Se encuentra muy bien. No ha cambiado su actitud con los compañeros que ha tenido al lado. Su nivel es el nivel de siempre», señaló el técnico madridista sobre Rüdiger y Kroos.

«Nico Paz lo está haciendo muy bien. Estaba listo. Los jugadores de la cantera están listos para jugar. Tengo que dar prioridad al primer equipo», afirmó Ancelotti sobre la cantera.

Mejor momento de Ancelotti

«No sé, es un momento positivo. A nivel personal noto mucho cariño de todos. La vigilancia es muy importante. Tenemos que estar preparados porque el momento complicado va a llegar. Sigue vigente la luna de miel con el Real Madrid. La relación es muy buena. Noto mucho cariño alrededor de mí y esto me da todavía mucha más motivación», culminó Ancelotti.