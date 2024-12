Alineación del Real Madrid contra el Rayo Vallecano: Modric apunta a titular

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Rayo Vallecano tendrá como gran novedad la presencia de Modric en el centro del campo. Tras ser suplente frente a la Atalanta, el croata regresará al centro del campo para formar en la creación. El italiano no podrá contar Mbappé para este encuentro, mientras que recupera a Camavinga, que será, en principio suplente.

Courtois será titular en la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Rayo Vallecano. En el lateral derecho formará Lucas Vázquez, mientras que por el costado izquierdo formará Fran García. En el centro de la defensa formará Rüdiger y regresará al equipo titular Raúl Asencio tras encadenar dos suplencias consecutivas contra Girona y Atalanta.

En el centro del campo, Tchouaméni formará de pivote, mientras que a su lado estará Valverde. La creación será cosa de Modric, mientras que por delante actuará Bellingham. Los delanteros serán Rodrygo Goes y Vinicius Junior.

Ancelotti se hace fuerte

Carlo Ancelotti se defendió en rueda de prensa de las críticas que recibe por no rotar a sus futbolistas ante el apretado calendario de su equipo, al asegurar que no reflejan «la realidad», ya que está supeditado a las lesiones, y explicó que «no siempre es positivo» contar con jugadores jóvenes como Endrick «cuando el equipo no está bien».

«Cuando tienes una plantilla de 14 o 15 es muy complicado rotar. Tenemos jugadores muy jóvenes y no siempre es positivo meterles cuando el equipo no está bien. Dicen que Endrick ha jugado poco, que no le damos minutos, bla bla bla… Pero el jugador es muy joven, tiene que adaptarse, mejorar y aprender. Y meterlo cuando el equipo no está bien puede afectar. Todo esto lo tengo que pensar… y bla bla bla», dijo en rueda de prensa.

«No me molesta la crítica porque no es la realidad. Tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible. Y creo que lo estamos haciendo bien a pesar de todas las dificultades. Estamos peleando en todas las competiciones y vamos a pelear, a pesar de las lesiones, que son muchas. Tenemos que evaluar para ver dónde se puede mejorar, porque es una responsabilidad que tenemos», añadió.

«Como veis, poco a poco las cosas empiezan a mejorar porque empiezan a volver los jugadores. Tenemos mucha ilusión con la vuelta de Alaba, que está cerca. Hay muchas cosas positivas», completó.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Rayo Vallecano: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo y Mbappé.