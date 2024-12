Alineación del Real Madrid contra el Girona: Mendy regresa al lateral izquierdo

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Girona en el estadio de Montilivi tendrá una de las novedades en el lateral izquierdo. Y es que, después de que Fran García fuese titular en el costado zurdo contra el Athletic, ante los catalanes el que formará en esa posición será Mendy.

En la portería no hay debata. Courtois será el portero del Real Madrid en Montilivi. En el lateral derecho formará Lucas Vázquez, mientras que en el costado izquierdo habrá una de las novedades con Mendy, ya que Fran García no empezará de inicio. En el centro de la defensa repetirán Rüdiger y Asencio.

En centro del campo, Ancelotti apostará por dos medios como son Tchouaméni y Valverde. Por delante, en la creación, formará Modric, mientras que Jude Bellingham será la unión de la medular con la delantera. Por último, en el ataque formarán Rodrygo y Mbappé.

Buscando al mejor Mbappé

El Real Madrid necesita la mejor versión de Mbappé y Ancelotti fue claro cuando habló del francés en la previa del encuentro: «Él es consciente, el post que hizo después del partido es de un jugador que es consciente de lo que está haciendo y de lo que puede hacer. Estamos con él. No está sacando su mejor versión, pero hay muchos jugadores que no la sacan y no son conscientes. Él está haciendo todo lo posible por hacerlo lo más pronto posible».