Alba Redondo lanza al Real Madrid antes del Clásico con una remontada agónica

Un doblete de Alba Redondo lleva al Real Madrid a la remontada ante el Levante Badalona. Parecía que las blancas se quedaban sin premio a su insistencia, justo antes del Clásico, y que no serían capaces de sumar de tres, pero terminaron remontando un partido que se les puso cuesta arriba gracias a Feller y a la albaceteña. En 15 minutos explosivos, las madridistas hicieron los tres tantos que las permiten llegar con todo el optimismo del mundo al duelo ante el Barça.

Última prueba para las de Toril antes del Clásico ante el Barcelona, al que se medirán el próximo sábado y en el que buscarán la primera victoria de su historia contra las culés. Tras la suspensión del último encuentro por la DANA, les tocaba un compromiso complicado ante un Levante Badalona que llegaba cuarto y que como local no conocía la derrota.

Para el choque, el técnico madridista apostaba por un equipo con mucha rotación, puesto que Caroline Weir, Feller, Bruun, Méndez u Oihane se quedaban en el banquillo. Antonia aparecía en el lateral derecho como titular por primera vez este curso, mientras que arriba el tridente lo formaban Eva Navarro, Redondo y Linda. Además, era el primer partido sin Athenea, después de que la cántabra se rompiera la clavícula y pasara por el quirófano.

No era un partido sencillo y el Levante Badalona lo dejó claro desde pronto. El conjunto blanco buscaba el gol pero se encontraron con un tanto en contra, a balón parado. De una falta botada por Chebbak y mandada al primer palo, llegó el tanto después de que Ana González peinara. La prolongación despistó a Misa, que no llegó a tiempo para detener el balón.

Se ponía cuesta arriba un partido en el que las madridistas lo intentaban, pero no encontraban premio. Buscaban el gol, pero como en los peores momentos, este no llegaba. Por tanto, Toril introdujo hasta tres cambios al descanso en busca de darle la vuelta al partido.

Llegaba entonces el momento de Weir, Angeldahl y Feller, que sería la que cambiaría el partido. La francesa terminaría siendo fundamental en la remontada del conjunto blanco, aunque no fue nada fácil. La remontada se hizo de rogar, después de una multitud de ocasiones que se fueron al limbo de las blancas.

No parecía tener su día Redondo, que no podía aprovechar las ocasiones que desde la izquierda generaba Linda Caicedo. Pese a ello, Toril decidía mantenerla en el campo y que fuera la colombiana quien dejara su sitio en el terreno de juego a Bruun. No se equivocaría el técnico en la confianza otorgada a la albaceteña, puesto que sería decisiva.

El conjunto blanco se lanzó hacia la remontada gracias a Naomie Feller. La francesa aprovechó un gran centro al segundo palo de Olga Carmona para entrar con todo y cabecear al fondo de la red. El tanto de la igualada llegaba en el 75′, dando un cuarto de hora más el añadido –que apuntaba a extenso por las pérdidas de tiempo– para darle la vuelta al encuentro.

Doblete de Alba Redondo

Lo conseguirían, in extremis, por medio de Redondo. La delantera va poco a poco carburando en el conjunto blanco y, tras un mal arranque, en el que parecía peleada con el gol, va encontrando esa pólvora que la llevó a ser Pichichi hace dos temporadas. De nuevo, Feller era protagonista, puesto que el centro que remató la ariete en el área pequeña fue suyo.

Hubo susto, en forma de gol, aunque anulado, del Levante Badalona. De una falta llegó el que volvía a ser el empate, de Nicoli, que apareció muy sola para mandar a guardar ante Misa el centro de Chebbak. Estaba tan sola, que la linier levantó su bandera indicando un fuera de juego que, después, se comprobaría que era muy justo, pero que era.

Entonces llegó la sentencia, de nuevo por medio de Redondo. La delantera firmó su doblete, con un potente disparo cruzado en una contra. Un gol que era el 1-3 definitivo, con el que las madridistas confirman su capacidad de reacción, justo antes de unos partidos trascendentales contra el Twente en Champions y contra el Barcelona, en el Clásico de la Liga F.