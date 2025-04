El alarmante dato del Real Madrid en la Champions que no ocurría desde hace 16 años

El Real Madrid se ha quedado sin marcar gol de manera consecutiva en sus dos últimos partidos disputados en la Champions League. Ese es el alarmante dato histórico con el que los blancos salen abatidos del Emirates Stadium de Londres después de recibir un doloroso 3-0 por parte del Arsenal en la ida de los cuartos de final de la mejor competición del mundo. Los blancos también se quedaron sin marcar en la vuelta de los octavos de final contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Desde hace 16 años no le ocurría esto al Real Madrid en la Champions League. El equipo madridista se ha quedado sin ver portería en sus dos últimas salidas en esta competición. No hizo gol contra el Atlético de Madrid en la vuelta de octavos de final en el Metropolitano donde perdió 1-0 y terminó pasando de ronda por penaltis. Y tampoco ha marcado este martes en Londres contra un Arsenal muy superior, sobre todo en la segunda mitad, y donde perdió 3-0.

Esto no le pasaba a la entidad madridista desde hace 16 años. La última vez le ocurrió en la temporada 2008/2009 durante los meses de febrero y marzo. Fue en los octavos de final de la Champions League de aquella temporada. El Real Madrid de Juande Ramos se quedó sin marcar ante el Liverpool en la ida y en la vuelta. 0-1 en el Santiago Bernabéu terminó la vuelta y el resultado en Anfield fue de 4-0 a favor del equipo inglés.

El Real Madrid, en su peor momento de la temporada, ha vuelto a repetir este terrible dato en la Liga de Campeones. Le sirvió no marcar ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ya que los blancos habían ganado en la ida por 2-1 y pasaron finalmente por penaltis.

Pero el golpe gordo se lo ha llevado el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League tras perder 3-0 contra el Arsenal en Londres. Dos golazos de falta de Rice y otro de Mikel Merino, todas ellos en la segunda mitad, dejaron a los blancos en la lona y lo dejan con casi pie y medio fuera de esta competición.

2 – Real Madrid have failed to score in consecutive Champions League games for the first time since February-March 2009 in the last-16 tie against Liverpool with Juande Ramos as manager. Strange. pic.twitter.com/gVugGUaPjb

— OptaJose (@OptaJose) April 8, 2025