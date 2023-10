David Alaba se someterá a un examen en la mañana del viernes para saber si puede estar contra Osasuna o no. El austriaco realizó parte de la sesión del jueves junto a sus compañeros, demostrando que la dolencia que sufrió ante Las Palmas en el abductor está prácticamente curada, pero todavía no está al cien por cien y hasta el día antes del partido Ancelotti no sabrá si puede o no contar con él.

Alaba se lesionó en el tramo final de la primera mitad del duelo que enfrentó en el Santiago Bernabéu a Real Madrid y Las Palmas. El austriaco sintió una molestia en el abductor de la pierna derecha e, inmediatamente, fue al suelo. Ancelotti decidió sustituirle y dos días después se sometió a unas pruebas médicas que confirmaron que la dolencia era mínima.

«Alaba tiene una lesión que si el martes fuese la final de la Champions, jugaría», aseguran desde el vestuario del Real Madrid. Esto, sin duda, era muy positivo, ya que podría haber sido mucho más grave. Incluso, el propio Ancelotti, que sí lo descartó para Gerona, no hizo lo propio para el duelo contra el Nápoles. Finalmente, se tomó la decisión de que tampoco viajase a Italia para terminar de recuperarse al cien por cien y jugar sin el riesgo de sufrir una recaída.

Por lo tanto, Alaba tendrá una prueba fuego el viernes en Valdebebas. Desde el vestuario aseguran que sí entrena con el equipo, estará incluido en la convocatoria y jugará, ya que no le queda otra. Ancelotti sólo tiene disponible a un central para este partido, que es Rüdiger. Y es que, Militao está lesionado y Nacho cumplirá el primero de sus tres partidos de sanción por la roja que vio ante el Girona. El Real Madrid recurrirá, aunque es complicado que le quiten algún duelo.

¿Y si no está Alaba quién será central?

En el Real Madrid están convencidos de que Alaba podrá entrenarse con normalidad y podrá jugar ante Osasuna, pero si esto no sucede, Ancelotti tendrá que buscar un plan B. Y esta idea pasa por reconvertir a algún futbolista en central.

El que más opciones tiene de ocupar esta posición sería Tchouaméni. En el vestuario están convencidos de que el francés puede ocupar esta demarcación con solvencia. Otra opción es Mendy o Carvajal. El lateral derecho ya jugó unos minutos de central ante el Manchester City en las semifinales de la Champions de 2022.

Otra posibilidad es apostar por Fede Valverde, que jugó en esa posición cuando formaba parte del Castilla. Santiago Solari le puso en esa posición en un duelo contra el Gernika que se celebró en el estadio Alfredo di Stéfano y que finalizó con empate a cero. A su lado jugó Javi Sánchez e hizo un buen partido.

Tampoco se puede olvidar la cantera. Álvaro Carillo, que ha estado en las últimas convocatorias del primer equipo, sería el elegido para jugar en esa posición si Ancelotti decide apostar por un jugador del filial ante Osasuna.