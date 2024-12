Los aficionados del Liverpool acosan en las redes a Endrick dos semanas después de su partido en Anfield

Endrick ha sido objeto de una preocupante oleada de mensajes hostiles en sus redes sociales tras el reciente encuentro entre el Real Madrid y el Liverpool. El incidente se desencadenó después de su participación en los últimos minutos del partido en Anfield. Todo proviene de una entrada al francés Konaté al final del choque entre los dos titanes europeos.

Los hechos se remontan al pasado 27 de noviembre en el coliseo del Liverpool, donde Endrick ingresó al campo en el minuto 79 en sustitución de Luka Modric. Durante sus once minutos de juego, el joven brasileño mostró una intensidad y un hambre de protagonismo característicos de su estilo, aunque las circunstancias del partido, ya prácticamente decidido, no le permitieron brillar como hubiera deseado.

En su breve actuación, Endrick se vio involucrado en varios duelos individuales con Konaté, el defensa francés de los reds. Aunque estos enfrentamientos no resultaron exitosos para el brasileño, su determinación y valentía para enfrentarse a un defensor de mayor envergadura y experiencia fueron notables, demostrando la mentalidad competitiva que le ha caracterizado desde sus inicios en el Palmeiras.

En su afán por demostrar todo su potencial, el ex de Palmeiras cometió dos faltas consecutivas sobre Konaté, lo que le valió una tarjeta amarilla. La situación se complicó aún más cuando, en la última jugada del partido, durante una disputa que también involucró a Van Dijk, Endrick perdió el equilibrio y cayó sobre la pierna del zaguero francés, provocándole una lesión en la rodilla que le mantuvo fuera del verde para el encuentro de los Reds contra el Manchester City.

La respuesta en redes sociales ha sido particularmente virulenta. Los perfiles personales de Endrick en plataformas como Instagram y X (Twitter) se han visto inundados con mensajes ofensivos, muchos de ellos con un contenido racista inaceptable y amenazas que han sobrepasado todos los límites de la deportividad.

Sus publicaciones se han visto inundadas por miles y miles de comentarios odiosos, en los que algunos desean incluso una lesión de gravedad al brasileño. La situación se ha visto agravada por la viralización de videos editados de la jugada que, sacados de contexto, presentan una versión distorsionada de los hechos. Hasta el momento, ni la UEFA, ni el Real Madrid, ni el Liverpool, ni el propio jugador han emitido comunicados oficiales sobre lo sucedido.

La situación de Endrick en el Madrid

El brasileño está en falta de minutos. Antes de pisar el césped de Anfield, Endrick solamente había acumulado 125 minutos (ahora 149) con la elástica merengue. El propio Ancelotti explicó tras el encuentro la decisión de no apostar ni un solo minuto por el joven: «Necesita trabajar. No quería cambiar en los minutos finales porque Mbappé estaba siendo muy peligroso en transiciones ofensivas. No ha entrado y estará listo en los próximos partidos».

A pesar de haber tenido peticiones de clubes de la Liga española y de otras competiciones europeas, el Real Madrid descarta la cesión de Endrick en el mercado de invierno. El club cree que el brasileño debe completar su año de adaptación y aprendizaje.