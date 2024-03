Una aficionada brasileña denuncia con vídeo que un niño llamó «mono» a Vinicius en Mestalla

Una aficionada brasileña presente en el Valencia-Real Madrid del pasado sábado captó a un niño llamando «mono» a Vinicius desde la grada de Mestalla. Los insultos racistas contra el jugador brasileño volvieron a aparecer en el campo valencianista, al igual que ya ocurrió la temporada pasada. Según esta aficionada, una gran parte de aficionados del Valencia profirió insultos racistas al brasileño durante el partido.

La lucha de Vinicius contra el racismo continúa. Esta lacra no ha desaparecido del fútbol español hasta el momento y el pasado sábado en Mestalla volvieron a vivirse varios momentos de racismo contra la estrella brasileña. Lo ocurrido la temporada pasada en el mismo escenario parece que no fue suficiente para que la afición valencianista reflexionase con este asunto tan grave.

«ESPN tuvo acceso a un video en el que un niño llama mono a Vinicius Júnior. Los adultos que acompañan al menor intentan impedir la grabación, realizada por una brasileña en la grada de Mestalla. Hablé con Anna Anjos, autora del vídeo, residente en Barcelona, ​​que viajó a Valencia para ver el partido entre Valencia y Real Madrid de este sábado. Denunció las intimidaciones que sufrió y varios insultos racistas hacia el delantero brasileño. Tu historia es fuerte. Posteriormente, el equipo que trabaja con Vini se enteró del incidente y aseguró que le enviarían la camiseta del jugador al brasileño», afirma el periodista Gustavo Hofman en redes sociales mientras añade un vídeo donde claramente se puede ver como un niño, aficionado del Valencia y acompañado por su madre, llama «mono» a Vinicius.

A ESPN teve acesso a um vídeo no qual uma criança xinga Vinicius Júnior de macaco. Os adultos com o menor tentam impedir a gravação, feita por uma brasileira nas arquibancadas do Mestalla. Conversei com Anna Anjos, autora do vídeo, residente em Barcelona, que viajou até Valência… pic.twitter.com/XmJFatFPGx — Gustavo Hofman (@gustavohofman) March 3, 2024

Esta misma aficionada brasileña denunció que, además del niño que aparece en el vídeo, la mayor parte del sector de la grada de Mestalla donde ella se encontraba llamó «mono» a Vinicius. Tras los dos goles que anotó el brasileño durante el partido, esta aficionada explica que los insultos racistas aumentaron y que llegaron a ser en masa por parte del sector donde ella estaba sentada.

Vinicius marcó un doblete

No podía ser otro. Vinicius Junior abrió la lata contra el Valencia en el último suspiro de la primera mitad. El brasileño empujó un centro lateral que puso Dani Carvajal y al que no llegó Rodrygo Goes para poner el 2-1 y acortar distancias justo antes del pitido final. Además, hizo el gesto del puño hacia arriba representando la lucha contra el racismo ante todo un fondo de Mestalla que, junto a la mayoría del graderío, no paró de ofenderle durante todos los primeros 45 minutos. En la segunda parte anotó su doblete particular para darle un punto a los blancos.

Ni los gritos contra él, ni las faltas recibidas impidieron a Vinicius ser el mejor del Real Madrid en una mala primera parte de los de Carlo Ancelotti. El encuentro arrancó bronco y con muchas faltas por parte de los jugadores del Valencia, que frenaron a los futbolistas del conjunto blanco a base de patadas en los minutos iniciales.

Y cuando quedaban algo más de 10 minutos para el final, el propio Vinicius consiguió igualar el partido. Brahim Díaz, que entró por Jude Bellingham, piso área, hizo su magia y puso un centro perfecto a la cabeza, o mejor dicho, a la cara del brasileño, que nuevamente sólo tuvo que empujarla. Gil Manzano fue avisado por el VAR por un posible fuera de juego, pero una pierna de Mosquera habilitaba al del Real Madrid y el gol subía al marcador.