Accionistas del Valencia proponen vaciar Mestalla ante el Real Madrid como protesta contra Peter Lim

El Valencia está que arde y una asociación de accionistas minoritarios, Libertad VCF, ha propuesto este domingo unas horas después del empate del equipo che, penúltimo de la Liga, en casa contra el Deportivo Alavés vaciar Mestalla el próximo 3 de enero de 2025, día establecido para la disputa del partido aplazado por la DANA de la jornada 12 frente al Real Madrid.

Este encuentro, cuya fecha ya tuvo que ser movida por las consecuencias de las inundaciones, sigue trayendo cola. Si primero sucedió el lío de la AFE, que logró cambiarlo del 2 al 3 de enero por incumplir las vacaciones de los jugadores y cuadrar con la eliminatoria de dieciseisavos de la Copa del Rey que ambos equipos disputarán, ahora es un sector de accionistas quienes empujan de descafeinarlo como protesta generalizada.

La situación en el Valencia es límite, con una afición que apunta a varios flancos, pero sobre todo contra el presidente Peter Lim por su pésima gestión desde Singapur y al entrenador Rubén Baraja, a quien le han pedido que dimita con cánticos en el estadio valencianista durante el último encuentro liguero.

Este comunicado oficial de dicha asociación llega a menos de dos semanas de que se juegue el Valencia-Real Madrid, para el que hacen un llamamiento a no acudir a Mestalla en señal de protesta a Lim, Lay Hoon y Javier Solís y también hacia Miguel Ángel Corona e Inmaculada Ibánez, a quienes tachan como «responsables directos de esta agonía».

No seremos cómplices de la muerte del @valenciacf No permitiremos que maten a nuestro club por dinero.

No seremos cómplices silenciosos de los asesinos. El próximo 3 de enero, por el Valencia C.F., por su historia y por intentar que tenga futuro, vaciemos Mestalla. pic.twitter.com/5g6YBgAXVn — Libertad VCF (@LibertadVCF) December 22, 2024

Además, señalan que en el intento fallido de Junta General de Accionistas de este jueves muchos socios fueron sometidos a un atropello. En esas líneas invitan a no asistir a Mestalla a un choque que los dos últimos años ha sido muy caliente contra el Real Madrid con Vinicius Junior, por los cánticos racistas que sufrió en 2023, o el árbitro Gil Manzano, por pitar el final de forma incomprensible antes del gol de Jude Bellingham en el último enfrentamiento entre ambos, como principales protagonistas.

Apunta Libertad VCF también al superagente de futbolistas Jorge Mendes y señalan como cómplices de esta situación al presidente de la Liga, Javier Tebas, y a la Real Federación Española de Fútbol, así como a Atitlan, propiedad del yerno de Juan Roig, dueño de Mercadona. Políticos como María José Catalá o Carlos Mazón tampoco se libran de esta contundente protesta que puede acabar en vacío del estadio valencianista contra el vigente campeón liguero.

Cabe recordar que esta plataforma ya instó el vaciado de Mestalla en 2022, una imagen de la que se hizo eco todo el mundo. También lo hizo el curso pasado ante el Girona, pero el resultado no fue el esperado, ya que el recinto presentó una entrada aceptable. En esta tercera propuesta plantean no animar en un partido históricamente trascendental para el Valencia y en el que siempre hay lleno absoluto.

Comunicado de Libertad VCF sobre el Valencia-Real Madrid

La situación del Valencia C.F. ha llegado a un punto crítico y terminal. Peter Lim y sus cómplices aquí en Valencia han llevado a nuestro club a la ruina deportiva, económica y social. Como asociación comprometida con el futuro de nuestro equipo, no podemos mirar hacia otro lado. Es nuestra obligación histórica alzar la voz y actuar.

Por eso, convocamos un vaciado total de Mestalla el próximo 3 de enero, en el partido contra el Real Madrid. No seremos cómplices de quienes están destruyendo nuestro club.

Porque aunque intenten victimizarse, no somos violentos y no toleramos que atropellen a los socios como lo hicieron en el intento fallido de Junta General de Accionistas el pasado jueves.

Porque queremos denunciar que Peter Lim, Lay Hoon, Javier Solis

Miguel Ángel Corona e Inmaculada Ibánez son los responsables directos de esta agonía.

Porque detrás de esta destrucción están los sucios negocios que atrajeron a Peter Lim y Jorge Mendes al Valencia C.F., con la complicidad de Javier Tebas y la RFEF.

Porque la liquidación del Valencia C.F. esta ligada al pelotazo urbanístico de convertir Mestalla en torres de viviendas, avalado por el Ajuntament de Valencia (Maria José Catalá) y la Generalitat Valenciana (Carlos Mazón), gobernados por el Partido Popular, y con la participación de otros partidos politicos, en beneficio del fondo

Atitlan, propiedad del yerno de Juan Roig, dueño de Mercadona. No permitiremos que maten al Valencia C.F. por dinero. Afición, esta lucha es desigual. Estamos solos Pero no nos callaremos. Vaciemos Mestalla para denunciar su saqueo y mostrarles que no vamos a permitir que destruyan la identidad y el futuro de nuestro club para enriquecerse aún más. No seamos cómplices silenciosos.

El próximo 3 de enero, por el Valencia C.F. por su historia y por intentar que tenga futuro, vaciemos Mestalla.